Mescos cu varios otro instancia, Horacio Oduber Hospital (HOH) tambe a participa na e Aruba College Fair cu a tuma luga fin di siman. Jacco Vroegop, director di HOH a indica cu “nos vision ta pa sigui brinda un tremendo cuido medico na comunidad di Aruba y pa esaki nos mester di mas profesional cu tin e pasion pa brinda cuido. P’esey ta asina importante pa duna informacion y logra inspira nos hoben nan di awo caba pa bay sigui nan estudio den ramo di cuido y regresa Aruba pa traha na HOH. Y e evento aki ta uno perfecto pa hoben nan descubri nan pasion y scoge nan futuro profesion.” HOH a tuma e oportunidad pa presenta na e evento aki cu coleganan di LabHOH, Team di Radiologia, Team di camber di operacion y tambe HOH Academy. Ta importante pa hoben nan sa cu na HOH tin tur tipo di profesion sea ta den higiena, un tecnico, administrativo, dokter of analista, tur hunto ta un solo team pa sirbi e pashent y sostene otro den esaki.

STUDIANTE CONTENTO CU INFORMACION

Valerie Tromp ta studiante di H4 na Colegio Arubano y a conta cu e la bishita e booth di Hospital pa haya informacion ya cu e ta hopi interesa den cuido medico y lo desea di bira dokter of verpleegkundige. Aki e la haya hopi informacion, hasta di algun profesion cu e ni sa cu tabata existi na hospital. El a haya tambe informacion general di hospital mes pues ta hopi contento y awo por sigui pensa y traha riba su futuro carera den e ramo aki.

Camber di Operacion (OK)

Nina Brito-Kelly, assistent manager na OK a conta cu un bes mas e mini –OK cu nan ta trece pa demostra e setting di un camber di operacion a causa furor ya cu nan por mira y visualisa ki e trabou ta encera riba un OK. Nan a parti algun ‘coveralls’, muts y mondkapje pa es nan interesa y nan a contesta varios pregunta. Nan a haya sa cu por core stage na Aruba mes y tambe tin cierto parti di educacion via Hulanda cu ta bay via e-learning.

LabHOH

Zoyenka Figaroa, Analist Pathologie na LabHOH a trece microscop unda nan por a mira diferente material organico bou microscop entre otro di un tripa y curason. E la duna tambe informacion di diferente funcion na LabHOH y kico mester pa bay studia afo. Tabatin algun studiante hopi interesa cu a tuma nan tempo pa papia cu Zoyenka pero tambe algun otro cu solamente tabata busca informacion prome pa fula tera ki posibilidad tur tin pa un futuro carera en general.

HOH ACADEMY

Cathleen Gomez-Hernandez di HOH Academy ta conta cu su departamento a bin compaña e One Team booth p’asina brinda informacion mas detaya na tur hoben interesa den e posibilidad nan cu tin den un carera na hospital. Pues tambe e otro funcionnan cu tin den un hospital manera departamento di IT, departamento di finansa, tambe den cushina y hopi departamento mas cu lo mester trahado den futuro. Aki ta purba di stimula e hoben nan pa bin bek Aruba despues di studia y si nan ta studiando na Aruba mes, pa busca un trabou na hospital.

Dos dia sumamente exitoso unda e booth di One Team a resalta y tabata fascinante pa nos hoben nan. E interes den mundo medico y di cuido ta halto y un mensahe pa tur nos hoben nan ta cu “Si ainda bo no a dicidi, na HOH bo futuro ta!”