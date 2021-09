Hoben menor a purba core pa polis y falta respet tambe

Dialuna alrededor di 6:15PM Polis na altura di Primavera Food Center a mira un hoben ta monta show ariba caminda. No a basila y dune señal pa para mesora. E hoben menor aki a haya ta bon di no sigui ordo di Polis.



No mucho leu e patruya a logra pare riba su quadracer. Esey no ta tur mirando cu na sitio e hoben menor a falta e agentenan respet tambe. Durante e proceso di control a resulta cu e quadracer no tin ningun tipo di documento.

A confisca e quad y a detene e hoben menor, Polis a dune un bon scual y na warda su mayornan tin cu presenta pa asina duna cuenta tambe na autoridad.

