Hoben medico Arubano cu invento nobo na Hulanda

E hoben MARVIN EYRA a nace na Aruba y ta un medico graduado na Universidad di Amsterdam (VU Medisch Centrum). Hunto cu su colega y business partner MUCAHIT YALANIZ tambe gradua como medico na VU Medisch Centrum, Marvin a trece riba mercado Hulandes e product BRAINCAPS.

Cu un mundo cu mas y mas ta bay cambiando, nos a bira sernan humano cu ta haci mas labor den menos tempo. Saca mas for di nos mes ta algo positivo pero cu ta bini tambe cu mas stress y hopi biaha nos energia no ta suficiente pa logra tur nos meta.

Esaki ta conta pa tanto adulto como studiantenan cu den temporada di examen un stimulo extra pa e mente ta necesario. Di e forma aki a nace e idea pa trece BRAINCAPS na Hulanda.

BRAINCAPS ta un suplemento natural cu ta sano pa nos curpa y cu ta stimula e concentracion di cada persona. Cada ingrediente ta natural y a ser declara sano pa European Food Safety Authority.

Mientrastanto e clientela no ta solamente studiantenan sino a ser amplia pa abogado- y negociantenan.

Marvin mes ta actualmente bezig cu un otro producto cu a caba di ser lansa riba Mercado. Ta trata di BRAINCAPS NIGHT pa esnan cu kier disfruta lo maximo di nan soño. BRAINCAP NIGHT ta stimula e ritmo di sosiego natural y e restoracion mental despues di un dia druk di trabao.

Prensa Hulandes manera NOS y FunX radio ta dedicando e atencion necesario na e productonan aki. Ta e deseo di Marvin Eyra pa e por brinda Aruba y tur studiante Arubano na Hulanda su producto.

Mas informacion por ser haya riba www.braincaps.nl. Tambe por bishita e Facebook page di Marvin Eyra of instagram.com/marvin.renato.

