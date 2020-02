Hoben local Alexandro Werleman biba na Hulanda a saca cancion nobo

Presentacion di, un artista conoci di Aruba y drentando antiyas, specialmente Hulanda Alexandro A. Werleman Mihor Conoci como Alex Yui di Mechi nomber artistico Bragaboef.

Alex a nace na Hulanda, cu su prome aña te cu su 19 e la studia y biba na Aruba,

Alex a pasa hopi duro na Aruba sin mama y tata,

danki na su welanan Sra.Maria Werleman y Sra.Imelda Rodriquez cu a wak pa Alex, pa a juda su persona y para banda di dje den tur momento.

Alex tabata un mucha e tempo ey hopi dificil, cu e mes no tabata sa pakico e ta haye den tanto na tanto contratiempo y Problemanan cu famia y Polis,

Di ey nan el a dicidi conhuntamente cu su famia cu e bida aki no ta pa su persona mas,

asina un dia Alex a dicidi pa sali for di e bida cu e tabata aden y a tuma e bon desicion di bay biba na Hulanda.

Famia a suport e den tur momento pa e logra su meta,

Asina Alex a bay biba na Hulanda y no tabata facil tampoco, pero si a custuma cu e bida nobo y berdad a bay busca informacion di locual cu e gusta pa drecha su bida y specialmente musica y caba cu su estudio.

Suerte a compaña Alex cu a conoce diferente Producer pa siña musica, mix down y sigui curso di canto cerca Profesor di canto te cu awe aya na Hulanda.

No tabata facil ni dificil tampoco, pero a logra su Meta Aruba

Pa loke ta den musica y traha cu diferente Producer den studio pa sinja mas over di music, no solamente den canto pero pa trese un bon Production di calidad di musica dilanti,

Alex a siña na Hulanda pa stima y cuida su mes y poco poco laga tur loke cu e tabata haci robes atras di su lomba.

Alex a para riba y siña fuerte con pa biba y haci tur cos di su mes te cu awe y birando un homber grandi para riba su pia.

A cambia den su caracter y curason,

sinja stima hende y asina a haya hopi bon amistad nan y artistanan conoci na Hulanda y diferente amistadnan pafor di europa.

ma siña busca Dios den mi bida, pe yudami tur dia den tur locual mi kier haci, danki Papa Dios mi ta logrando tur mi metanan cumi kier,

mi bida di musica ta sigui na Hulanda mas tanto den lenguahe Hulandes, hopi studio di grabacion ta support mi musica y semper a traha duro riba mi production nan.

mi a keda hopi contento pa tur locual mi producer ta haci pami, masha danki di curason ma conose den e mundo di music paso e si a wak cu mi por y saca un man ponemi na unda cu mi ta awe y ta yegando y cumpli cu mi sonjo mi meta pa ta un artista mas grandi Internacional y grandi den e mundo bunita di musica y canto, danki na mi Producer FiggyB cu si ta trahando cumi contstantemente pa loke ta mi progreso y sa cu cada composicion mi trece ta un exito y ta sinta cumi Brain Wash pa e producto sali corecto y exitoso.

Pesei ora mi tabata na Aruba mi tabata acudi na diferente persona cu ta traha music pa yudami, joen no tabata kere den mi y mi composicion tambe melodianan cu mi tin.

danki Dios cu awe mi a logra y cu eyfo si tin hende cu si a balora y kere den mi y lucha cabes cabes cumi pa Alex logra den bida y su metanan.

Alaves Alex ta yudando diferente hobennan cu tambe sea a perde nan ser keri of no ta tende di famia y ta den mal caminda, pa papia cu nan y splicanan kiko bida ta y con bo por sali cu tur loke ta bon pabo, y pa por logra cu bo mente positivo y corecto bo metanan.

bandi esey ma hasi competencia nan di rap battle na Hulanda y a gana 2 biaha prome luga, y subi tarimanan (stage) grandi pa competi den locual mi ta gusta pa locual cu mi a siña cu ta musica.

Mi ta anima fiestanan, canta den diferente nightclubnan y invitacion hopi caminda na Hulanda.

Actualmente mi a caba di lanza un Tema nobo dia 14 Februari 2020 dia di San Valentino

E tema nobo ta titula “Mi Chick” ta un cancion cumi a saca na papiamento den un siman di tempo y hopi hende a reacciona positivo riba e cancion aki.

Cu mi Fe den Dios mi a logra traha un tema na nos Idioma papiamento pa Aruba y Curacao, Hulandes y esnan aki na Hulanda. Mi a dicidi desde awor en adelante traha mas cancionnan na papiamento pa progreso di mi Pais y cu Dios su poder aki 2 luna mi lo tin mas sorpresa y sigur na nos Idioma Papiamento.

Mi ta pendiente trahando duro y pami logronan sigur, cu Poder di Dios mi lo jega Aruba den corto pami por pasa promove mi mes e tema aki y pa boso ser conoci mas cumi di serka y e cambio di varios aña pasa cu mi a tira tras di lomba y pa awe mi mira mi mes como yui di Dios cu mi caracter suave y e carisma cu mi no tabata tin pa hopi tempo, cu tey back pami y pa tur mi famianan cu a kere den mi.

Mi ta gradici cada un di nan cu a mira locual cu mi kier logra esta mi meta, mi a bay biba na Hulanda y awe un homber echo y derecho felis, cu mi por bati den mi pecho y gradici y bisa Dios danki danki pa yuda bo yui Alex miho conoci como nomber artistico Braga Boef.

Manera mi yega Aruba mi lo bishita tur e radio emisoranan y corantnan y social media

mi lo ta na Bonaire y Corsow pa mi promociona mi exitonan di mi cancionnan,

Masha danki un bendishon special pa boso tur boso yui di tera Aruba residencia na Hulanda Braga Boef miho conoci como Alex Werleman.

Hey tur hende awe mita drop mi cancion..! Bragaboef x Mi Chick…❤

Share e goza anto enjoy it..! Pronto lomi drop hopi cos mas bunita..!

Geniet van mij liedje deel het graag en veel meer onderweg 🔥🔥🎶 much luv Aua & NL 💯❤together we stand strong..!🎶❤

