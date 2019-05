Hoben envolvi den accidente cu brommer na April a fayece na Colombia

Riba 3 April 2019 riba LG Smith Blvd parti merdia polisnan a keda mobilisa pa un accidente serio entre auto cu brommer. Un a reverse for di un luga subi caminda net un brommer ta biniendo for di pabou y e persona a dal basta duro den e auto. Tabata un hoben coriendo e brommer a haya slanan serio na curpa. Despues di dia a bay Colombia pa haya tratamento medico avansa. Tanto mama y tata tabata t’ey cune na hospital na Colombia. Pero debi na trabounan e tata a presenta Aruba pa algun dia y diadomingo marduga e hoben a bira basta malo. Su situacion a empeora parti mainta y merdia e curpa no a wanta e bataya y e hoben di 25 aña ta fayece. E no ta un persona desconoci Yerlin Mendieta naci 8 Februari 1994 yiu di propetarionan di Jaced Wheels. Nos ta manda palabra di profundo condolencia pa e Mama Jackey y e tata Edgar y rumannan den e momentonan dificil aki.

