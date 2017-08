Hoben di 24 aña a fayece den accidente pisa na Savaneta

Diasabra pa mas o menos 4:20 marduga autoridad ta keda informa cu riba e caminda di Savaneta un auto a bolter y pega candela. Di biaha patruya ta presenta na e sitio y ta topa cu e auto na candela. Ta trata di un toyota yaris A-62967 color blauw. Brandweer a presenta na e sitio y ambulance. E pasahero den e auto a logra Sali for di e auto pero e chauffeur no. Pa 5:30 am dokter Texier a constata morto di Jonathan J. Dirksz naci na Aruba 13 Feb 1993. Paz na su restonan.