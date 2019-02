Hoben di 16 aña ta comete suicidio den un instituto psikiatrico hubenil

HULANDA

ACHTERHOEK – Un pashent psikiatrico cu tendencianan suicidio di 16 aña a kita su mesun bida na Harreveld (Achterhoek), despues di cu dos instituto no a coopera cu otro.

Esaki segun e Inspeccion di Salud Hubenil (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). E hoben di 16 aña a comete suicidio na september 2018 den e Instituto Hubenil ‘t Anker na Harreveld. E hoben a wordo traspasa for di Karakter, un instituto psikiatrico pa mucha y hobennan. Poco despues di e traspaso, e hoben a comete suicidio.

Ambos instituto, segun e Inspeccion tabata fout den esaki, ya cu un tabata obstaculisa e otro den su trabao. Tanto Karakter y ‘t Anker mester a informa otro hopi mas miho tocante e tendencianan suicidio y e reglanan di siguridad necesario den e caso aki. “For di investigacion a resalta cu e ambos instituto a traha como dos mundo apart”, segun e inspeccion. Mayornan di e hoben di 16 aña a wordo malinforma y na Harreveld no a wordo involucra lo suficiente den e tratamento di nan yiunan.

TRATAMENTO INTENSIVO

Na 2014, e hoben tabata studia na e gimnasio, pero den vierde klas a haya problemanan psikiatrico. Na mei 2017 e hoben a cuminsa haya tratamento na Karakter. Despues di un aña cu situacionnan di crisis, unda cu e hoben na varios ocasion a purba na comete suicidio, Karakter a yega na e conclusion cu nan no ta den capacidad di duna e hoben e yudansa necesario. Despues cu tratamentonan intensivo den institutonan psikiatrico hubenil Karakter a stagna, a wordo getransfer pa e centro di tratamento na Harreveld.

Karakter tabata sa cu e hoben tabata tin un deseo grandi di muri cu un “alto riesgo di suicidio” y cu e hoben aki tabata “poco confiabel” ora di cera acuerdonan di siguridad. Ta pa es motibo ey cu e hoben aki di 16 aña a wordo interna den un area di siguridad di Karakter. E hoben pa cuater siman largo a cana cu paña kibra y tabata wordo vigila 24 ora pa dia. Pero no ta logra stabilisa e hoben. Segun e inspectie Karakter mester a contrata expertonan nacional.

INSTAGRAM

Loke mas ta hala atencion ta cu e hoben di 16 aña tabata tin un acceso na telefon den e departamento aki. “E hoben tabata tin 700 siguido na Instagram, vooral hobennan cu tabata tin problemanan psikico y cu tabata por a influencia otro di un manera negativo.

E cantidad di suicidio bou di hobennan a bin ta aumenta durante e ultimo añanan, for di 81 pa 2017, di cual seis di nan a wordo admiti den un instituto di cuido hubenil. Hopi biaha e hobennan aki falta un cuido adecua. Na 2016 un hoben di 14 aña a comete suicidio den un area di siguridad den De Hoenderloo Groep na Deelen.

