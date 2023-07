Diabierna atardi casi bahada di solo na e casnan di pueblo na Bushiri a sosode un caso serio di un pelea cu machete cu a bay full for di man y un hoben a keda corta seriamente. E hoben a keda benta abou na e flat ariba y tabata sclama di dolor, polisnan a presenta di biaha y topa cu e hoben den e plas di sanger y pia corta malamente, unda a pidi presencia di ambulance cu sumo urgencia.



Di biaha dos unidad di ambulance a presenta unda paramediconan di biaha ta atende cu e mucha homber herida. Mas patruya a presenta y a cera e area pa ningun hende yega cerca te ora cu recherche y departamento tecnico haci nan investigacion. E hoben menor di edad cu a keda corta un rato a bira fresco y no tabata kier a papia cu recherche mes bisanan kico a pasa y kende a corte, esaki a haci cu mucho mas polis no tabatin mester di haci eynan y bandona e sitio debi cu e hoben no tabata coopera y tanto bal haci investigacion asina.