Hoben cu a tira riba Ski condena na 10 aña di prizon

Diabierna mainta, Corte di Prome Instancia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a entama contra un grupo di 6 hoben. E hobennan aki ta (bata) meti directo of indirectamente den e caso di asesinato premedita di Hubert “Ski” Arridnel. E hecho lamentable aki a tuma luga dia 18 di augustus 2018, den Rancho. Den cierto ponencianan Hues y Fiscal no tabata riba e mesun liña den e caso aki y asina tambe Corte ta rechasa varios di e demandanan di Ministerio Publico. Incluyendo e castigo pidi di 18 aña pero hues ta declara e acusado liber.

SENTENCIA:

Hues a condena esun cu a los e tironan, hues a duna 10 aña, mientras cu OM a pidi 18 aña.

ZACHARY QUANDT

Pa Zachary Quandt, Fiscal a pidi 18 aña di prizon. Hues ta haya cu no por trat’e den Corte Hubenil. Asina mes a tene cuenta cu e ta un “First offender”. Hues a castig’e na 10 aña di prizon, kitando e tempo cu el a pasa cera caba.

THOMAS WERLEMAN

Pa Thomas Werleman, Fiscal a pidi 1 aña di prizon. No a trata e caso aki ainda. E caso lo tuma luga dia 5 di juli proximo. E tabata e chauffeur di e auto. Pa Jorcy Werleman, Fiscal a pidi 18 aña di prizon. Pero Hues a haya cu no tin prueba suficiente ni convincente den e caso presenta na dje. P’esey a dicidi di declara e acusado liber di tur acusacion. Actualmente e ta den libertad, caminda cu e mes a cana drenta sala di Corte.

JOSEPH BOEKHOUDT

Pa Joseph Boekhoudt, Fiscal a pidi 4 aña cera den “Jeugddetentie”. Dia cu e caso a tuma luga e tabata tin 15 aña pero awo e tin 16. Hues a mantene e demanda di Ministerio Publico, pero a duna e acusado 1 aña condicional, si e sigui e trayecto bou un psicologo pa atende su problemanan di comportacion.

SYPRESS KOCK

Pa Sypress Kock, Fiscal a pidi 1 aña interna den un “gesloten inrichting”. E tambe tabata menor di edad dia di e hecho. Hues a hisa e castigo y a ordena pa cera e hoben aki pa 2 aña den un centro hubenil.

NO POR PRUEBA ASESINATO PREMEDITA

Generalmente Hues a bisa awe den Corte cu Ministerio Publico no por a demostra cu tabata trata aki di asesinato premedita. E hecho cu e grupo a sali cu un arma den auto no ta suficiente prueba pa condena nan pa esaki. Specialmente teniendo cuenta cu a pasa un club prome, a bebe alcohol a droga y despues a pasa den Rancho. A tene cuenta cu a puntra dos biaha den auto si mester tira of no, pa cual por lo menos tres di e acusadonan a apoya e idea, pa cual Quandt a los e tironan. Locual si por prueba ta tiramento y porte di un arma di candela den forma ilegal!

CASTIGO

E castigonan aki no ta irevocabel. Ainda e sospechosonan por apela e sentencia, den caso cu nan dicidi di haci esey. Ministerio Publico tambe tin oportunidad di apela. Cu Hues a baha e castigonan asina drastico, lo keda awo den man di e mesun Fiscal pa dicidi con e ta bay bringa e caso y defende e demanda presenta pero cu no a convence e Magistrado. Kisas si presenta e caso dilanti tres Hues den Corte di Apelacion, nan lo por mira e caso diferente y toch tene cuenta cu e sentencia mester ta mas halto pa e acto lamentabel cu e hobennan aki a comete.

