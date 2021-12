Diaranson anochi riba e caminda di Kibaima direccion Santa Cruz un chevrolet spark cora tabata coriendo ireponsabel algun auto a hayanan ta baha caminda. A raporta na Polis y poco prome cu Santa Cruz bar a duna e chauffeur señal pa para. Segun e chauffeur e tabata hibando su amigo cu ta burachi cas. Ora a bay controla documento, e auto no tin seguro y e chauffeur no tin rijbewijs. No a keda nada otro cu ambos a keda na pia y e auto a keda hiba warda di Polis.

