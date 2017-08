Hoben Brasilero desapareci ta bolbe bek despues di 5 luna

BRASILIA, Brazil- E caso di desaparicion di e studiante di psciologia Bruno Borges, kende a wordo mira pa ultimo bihaa durante un lunch familar den su cs na Rio Brando dia 27 di Maart ultimo, a bira un berdadero misterio na Brazil, parti di cual ta wordo resolvi awo, casi 5 luna despues, ora cu e hoben di 25 aña ta bolbe cas bek.

Tata di Bruno ta confirma cu porfin su yiu a regresa cas diabierna. Sin embargo, el a sigura cu e lo no keda mucho tempo eynan y cu e lo mester biba otro caminda debi na e interes grandi den su persona.

Nan no a duna mas informacion over di su paradero of su intencion. Prome cu el a disparce, Borges a haci di su camber practicamente den un camara secreto: na luga di muebles, e camber tabata yena cu manuscritonan encrypta, simbolonan oculto, pinturanan cu forma geometrico y un estatua di e filosofo Giordano Bruno. E mensahenan misterio laga ariba e murayana y riba e vloer a tuma casi full e espacio over den e camber.

Famianan di Borges tabata sa cu e tabata trahando ariba un proyecto di cual e hoben tabata nenga semper di papia di dje of di duna mas detayes. Pero nan no tabata imagina nada parecido na locual nan a wak ora cu e hoben a disparce.

Borges a laga tambe 14 buki scirbi den un idioma codifica of identica cu cifranan Romano. Un dia el a confesa na su mama cu e bukinan riba cual tabata traha lo trece cambionan positivo pa humanidad. E prome volumen di e coleccion straño, ‘TAC: E teoria di absorcion di conocimento.

Despues di varios luna di investigacion di e desaparicion misterioso di e hoben, polis encarga cu e caso a bisa cu su ausencia tabata boluntario.

Di e manera aki, Borges kier a yama atencion pa su publicacion.

