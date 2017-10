Hoben bou influencia di un substancia a corta curpa den caya

Diasabra anochi autoridad a keda informa cu tin un cabayero sinta den Caya Betico Croes, Caya principal na sanger. Na yegada di e patruya a topa cu e cabayero hoben cu corta na su brasanan, y e tabata grita den forma raro.

Tabata tin e sospecho cu e lo tabata bou influencia di un of substancia cu hende lo a dune, posibel droga nobo riba mercado pero cu e mayor a presenta na e sitio bisa cu e yiu no ta dal nada. Paramedico a presenta pa asina brinda asistencia pero e seƱora no tabata desea e asistencia y bay cune. Rato despues na su cas na Hooiberg e hoben a bolbe lanta y asina polisnan a logra domine y detene pa e sosega curpa.