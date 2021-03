Hoben adicto a lanta contra un homber na un cas conoci pa Polis den Panamastraat

No ta prome biaha pero tantisimo biaha cu asistencia di Polis ta rekeri pa un cas na Panamastraat di un persona conoci pa husticia. Aña atras polis a bay varios biaha na e cas aki pa pelea formal unda e doño di e cas un homber grandi ta mantene un hoben adicto y ora un no complace otro ta start un pelea formal di otro mundo y e homber ta core yama Polis, pa polis saca e hoben den cas. Pero instancianan di Gobierno e.o departamento social y otronan no ta haciendo nada cu e hoben aki cu ta permanece na e cas aki debi varios cos a pasa na e dicho adres y te hasta matamento di bestia.

Dialuna no tabata un excepcion un biaha mas problema a bay for di man y e hoben a kibra cos den e cas y e homber a core yama Polis na yoramento pa saca e hoben atrobe, pa cuanto tempo e hoben ta keda afo sigur no lo ta poco. Polis a papia cu e hoben y e homber.

Comments

comments