Diasabra pasa di 2’or di marduga riba Av Nelson Oduber ( Sasakiweg ) e caminda banda pabou ex house of cheng direccion playa un auto a bolter, di biaha a keda varios unidad policial. Na yegada di e patruyanan di Noord ta topa cu un honda fit riba su dak, un mucha homber hoben a sali for di e auto, y e oficialnan por a tuma nota cu un pal’i luz a keda ranca completo.



E chauffeur hoben sigur riba un velocidad lo a perde control pa un of otro motibo baha caminda y a ranca e pal’i luzy bolter, debi na e impacto e hoben a keda levemente herida, Ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia medico n’e victima.

Polis a cera e caminda te ora cu takelwagen a kita e auto for di riba caminda. Personal di elmar tambe a keda notifica pa mira e situacion.