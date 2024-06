Diadomingo pasa di 11’or di anochi polis y ambulance ta keda informa cu riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg pariba di ex house of cheng tin un accidente serio a tuma luga caminda un auto a bolter. Di biaha patruya di Noord a keda dirigi y a prresenta rapidamente.



Na yegada di e patruya ta topa cu basta di e bakinan cu tin band’i caminda destrui y un toyota vitz riba su dak. Den e auto tabatin cuatro persona y di cual dos mucha homber a keda cu dolornan na curpa y polis a solicita ambulance. Dos unidad di ambulance a presenta di biaha pa brinda asistencia medico. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato y haci nan investigacion.

Ambulance a transporta ambos herido pa hospital. E caminda a keda habri te momento cu e auto a keda kita pa takelwagen.