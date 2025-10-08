Diaranson anochi riba caminda di Coba Lodo poco pabou di e supermercado un hoben bou 25 aña riba su brommer a perde control dal contra di un pali luz y a dal abou keda herida. A desordo a pone habitantenan sali y topa cu e situacion y e persona tabata bayendo foi tino unda a pidi ambulance y polis cu maximo urgencia.

Na yegada di Polis ya nan a coy e brommer bay cune foi e sitio pa keda scondi pa Polis. Mientras tin un hoben cu a haya sla fuerte na su curpa.

Paramediconan a brinda asistencia y a bay cu e hoben hospital. Polis di trafico a tuma dato.