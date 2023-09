Dialuna merdia na e brug di Santa Cruz riba e caminda di Ser’i Noka un hoben pa descuidao a cay for di e brug y dal abou for di halto y a fractura su brasa. E hoben tabata keha di dolornan fuerte na curpa y no por a lanta, y a pidi asistencia di ambulance. Polis tambe a presenta di biaha y a topa cu e hoben benta den yerbanan y a pidi ambulance y unidad a presenta di biaha. Paramedico a brinda asistencia na e hoben y a keda transporta pa hospital pa atencion medico.