Hoben a bisa Polis e ta prefera di keda deteni pasobra amigonan no kier a bahe na cas

Diadomingo pa 12’or marduga asistencia di Polis tabata rekeri na Chapel hotel na La Sallestraat unda un hoben bou influencia di alcohol kier a bay cas pero e amigonan no a bay bahe y el a rabia te yama Polis pasobra cas e kier bay. Polis a papia cune, el a informa e polisnan e lo sali bay cas na pia, y aki e oficialnan a bise cu si e subi caminda e ta keda deteni. E hoben a contesta bek e ta prefera di bay deteni pero e no kier ta na e fiesta mas cu su amigonan. No a keda nada otro di detene y bay cu e hoben warda, maske a dune un chens pa bahe na cas pero e no tabata kier.

