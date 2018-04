Hoben a bay drift dal den otro auto y core bay

Altura di ban ban cafe banda di Lucianitastraat diaranson atardi un hoben chauffeur den un toyota altezza shinishi lo a bay drift y consecuencia a perde control y dal den un yaris. E hoben a baha for di e auto debi cu e bumper a cay y el a piki e bumper hinke den e auto y core bay. Net tabata tin un polis di trafico den bisindario a topa cu e auto core su tras. E chauffeur a keda para te riba Driemasterstraat y aki a bay over na deteni pa hit & run y trece trafico na peliger unda na warda a keda interoga pa un sub fiscal, pa cu su comportacion riba caminda, maske e tabata tin tur cos na ordo pero e forma di core riba caminda y bandona e sitio tabata e problema.

Comments

comments