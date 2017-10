HIV ta sigui avansa na Venezuela mei mei di e crisis

CARACAS, Venezuela- E pais Suramericano aki, Venezuela no tin un campaña pa preveni infeccionnan nobo y e preservativonan ta hopi caro. Tambe e escasez di tratamento pa e malesa aki, como tambe medicamentonan pa combati malesaanan cu ta ataca portadornan di e virus.

E virus ta sigui avansa y ta sigui transmiti su mes den un pais unda cu den decada di 90 tabata lider den e region pa tabata tin un di e miho programanan publico di entrega gratuito di e tratamento antirretroviral y tabata conta cu portadornan avansa cu a bira activistanan reconoci.

Actualmente, activistanan y dokternan specialisa ta hibando un bataya duro, pues ta sigura cu e gobierno di Nicolas Maduro, ta priminti di yega na un tratamento cu nunca ta yega. Mientras e portadonan di e virus ta wak e tempo pasa sin consumi e medicamentonan y asina ta wak nan condicionnan di salud bira pio.

Angela Delgado, di 56 aña, ta un activista cu a haya sa cu e tabata portador di e HIV na 1995. Un siman pasa el a sali for di hospital, unda cu e tabata interna pa ocho dia. Den lapso di ocho dia el a wak ocho persona muri.

Angela ta un activista di e Red Venezolano di Gente Positivo y danki na esaki a logra haya remedi exitosamente. Sin embargo, e ta señala cu tin hopi mas portador cu no ta movilisa, entre otro, pasobra cu “nan tin hamber”.

Di e forma el a haci mencion di otro di e problemanan grave cu Venezuela ta sufri di dje. E escasez di alimento, ora cu nan logra haya esakinan, e prijsnan ta hopi halto.

Nan a sigura tambe, cu e Ministerio di Salud Venezolano, no ta importando e remedinan necesario pa e portadorann di HIV.

Fuente: https://www.lapatilla.com