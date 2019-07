Hit & Run ta castigabel pa ley

Casonan di ‘hit and run’, parce di ta lantando cabes aki na Aruba, y ta tumando luga di manera desporporciona. Pa cu esaki nos di Masnoticia.com a puntra Sr. Lito Lacle, vocero di KPA, ariba e asunto aki.

Sr. Lacle a cuminsa na bisa cu esaki sigur ta castigabel. Articulo 4, lid 2 di Landsverordering Wegsverkker, ta papia di esaki. Tur persona cu ta envolvi den un dalmento of a ocasiona un dalmente, mester keda na e sitio. Mester laga un polis of un persona asigna pa Ministerio Publico, handle esaki. Si e persona c=bandona e stio sin cu esaki tuma luga, tin un castigo di maximo di 1 aña di prizon of un boet di 25 mil florin.

Te cu 30 di juni 2019, tabata tin un total di 310 persona cu a bandona e sitio, sin cu rapport a wordo traha debidamente. Si parti esaki den 6 luna, ta un average di 50 pa luna. Na 2018, e tabata un average di 60. Roadservice ta kitando trabou di polisnan den e casonan aki, pero awo departamento di trafico ta haya un otro dolor di cabes, ya cu ta full un investigacion di nobo mester bay wordo haci pa cu esaki.

Percepcion tabata cu personanan cu bandona e sitio, ta pasobra cu nan papelnan no ta na ordo. Loke a bin resulta cu nan papelnan ta na ordo y toch nan a bandona e sito di e dalmento.

Mas aleu, Sr. Lacle a bisa cu medionan di prensa ta e tool indica pa trece informacion corecto na pueblo. Hopi hende no ta na altura di cu esaki ta posibel. Detencion di un persona, ta un ‘voorlopige hechtenis’. E ta haya castigo segun e ley pa cu esaki. Ministerio Publico y hues lo dicidi encuanto di esaki

Pa loke ta e papiamento na telefon, KPA tabata tin un campaña pa conscientisacion di esaki. E control den esaki a duna 60 boet cada biaha. Cual ta alarmante. Mayoria di dalmento ta ‘dalmento tras di otro auto’, y un di e motibonan di esaki por ta e papiamento na celular. P’esey ta tene e tipo di controlnan asina. Esaki ta castigabel pa ley.

Ley di Aruba ta papia di telefon den man y unabes cu tin e telefon ‘handsfree’ no ta wordo considera como ‘den man’. Tambe tin autonan cu nan papelnan na ordo. Y pa esaki controlnan ta sigui. Departamento di Impuesto ta saca su cifranan, di cuanto falta ainda pa paga na number di auto. tur departamento ta trahando hunto pa asina conscientisa e pueblo ariba esakinan.

