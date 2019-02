Cu e caso di diabierna di ex Minister Paul Croes lamentablemente mester sirbi como ehempel pa politiconan y sigur nos manera di hiba campaña. Y mas cu nunca y mas pronto posibel mester percura pa por tin nos leynan di control financiero di partidonan politico y politiconan y e ley di screening/integridad ministers, p’asina tin un mecanismo di control pero tambe politiconan di adelanta sa na kico e tin di mantene nan mes. Y sigur bao di Gabinete Evelyn Wever-Croes esakinan lo bira realidad hunto cu Camber di Integridad pa por garantisa comunidad cu e casonan bergonsoso aki no lo sosode mas riba pais Aruba.

Falta di liderasgo

Ora bo analisa e caso aki bo no ta yega na otro conclusion cu Mike Eman tabatin falta di liderasgo pasobra na momento cu su persona a haya e prome kehonan cu a yega direct cerca dje, e mester a actua y hala Paul Croes un banda, pero a opta pa laga ex Minister Paul Croes sigui su caminda. Y na final di dia ora cu Ministerio Publico a dicidi di investiga Paul Croes, Mike Eman a laga Paul Croes ser sacrifica pa purba scapa otronan cu tambe ta hinca den negoshi di permiso pasobra ontheffing no ta bay su so.

Cultura di AVP

Historia ta musta cu semper AVP ta e partido di tradicion cu ta simbolisa fraude y corupcion. E partido tin un structura di educa nan futuro candidatonan cu ta di cuestiona. Y sigur e cultura di AVP nos conoce caba bou di Henny Eman den caso di Beta Hotel (caso SACE) unda cu a negocia cu mafiosonan Italiano pa hotelnan cu na final a keda den ruina y pueblo a paga riba 250 miyon p’esaki y cu despues di 15 aña porfin a caba. Despues nos ta corda ex lider di AVP y ex Minister di Finansa Tico Croes como e prome politico na Aruba enhuicia y awo atrobe cu pueblo a bolbe confia AVP y Mike Eman, un biaha mas e gobierno di Mike Eman 1 y 2 a ser categorisa como esun mas corupto y corte ta comproba esaki cu e sentencia di ex Minister Paul Croes. Y di berdad ainda falta pasobra ainda falta e piscanan grandi di Tereno Gate y Hedging Gate.

Ken awo ta e mal ehempel?

Semper nos por corda con Marlon Sneek tabatin su boca yen cu MEP nifica mal ehempel pa pueblo, y awo kico su persona tin di bisa? Kico e tin di opina door cu su persona a duna e mal ehempel di a cambia e concepto di ley pa por acomoda un ex Minister mientras e tabata cera y despues bao di investigacion? Kico sr. Sneek tin di bisa di cua partido ta duna e mal ehempel y sigur ta duna e perspectiva di ta mas bien un banda coruptivo enbes di un partido politico.

