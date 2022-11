Na aña 2005 Serlimar a bira un compania estatal, Sui Generis. E meta principal tabata pa duna espacio pa e compania bira financieramente independiente. Den cuadro di maneho, un Minister lo mester comunica cu gerencia solamente via un Raad van Toezicht pa evita involucracion politico den e compania.

Despues di 17 aña por conclui cu tur dos meta a fracasa, actualmente Serlimar ta bou di surceance van betaling y e involucracion politico tabata semper na ordo di dia. E compania a cambia di status legal, pero asina mes Minister Booshi Wever, e tempo ey, a opera Serlimar sin un Raad van Toezicht, cual ta nifica cu Serlimar a ser dirigi directamente pa un ministerBooshi tambe unilateralmente a dicidi na 2007 cu Serlimar no lo cobra pa recoge sushi, limitando nan entrada, y strobando completamente pa haci e compania financieramente independiente. Apesar di tur esaki, ainda na 2009 e Minister a dicidi pa aloca un cantidad di empleado na e compania, poniendo peso adicional ariba su finansas.

Despues di cambio di gobierno na 2009, Minister Benny Sevinger, como un di su prome actonan oficial como minister, a aloca como 222 persona for di DOW pa Serlimar – un costo di 8 miyon Florin pa aña – sin ningun presupuesto pa e proyecto conoci como “Mantencion Bo Bario.” Pa tene cos den perspectiva, esey ta mas cu e cantidad empleado cu Serlikor tin total den servicio na Curacao.

Minister Mike de Meza, bou su encargo, a dicidi pa inverti miyones di e compania Serlimar, den e.o. marketing mientras cu Serlimar no por a ni cobra pa su servicio.

A keda subi e gastonan, mientras cu e compania no tabata por cobra; un peso completamente no-prudente pa Gobierno di Aruba.

E tabata mas cu claro cu Serlimar no por paga e debe astronomico di 20 miyon florin. Riba 8 di mei 2020 e Raad van Toezicht y Gerencia di Serlimar a pidi Surseance van Betaling pa evita cu mester declara bancarota. Corte a aproba un Surseance temporario na 19 di mei 2020.

Na april 2022, a nombra un Raad van Toezicht cu, no obstante cu e ley di Good Corporate Governance no ta finalisa, tur e miembro nan a pasa procedura di screening prome cu nan a ser nombra. A traves di esfuersonan di Minister Ursell Arends, a logra convence huez extende e Surseance van Betaling dia 20 di mei 2022. A logra presupuesta fondo pa paga creditornan. Tambe mester a ahusta e tarifa di Serlimar, y tambe a reinforsa esfuersonan di coleccion di tarifa, asina fortificando e compania su posicion financiero.

Den e aña binidero Serlimar lo continua di reorganisa y reinventa su mes. Lo implementa un plan di herstart pa asina evita cu Surseance ta caba den bancarota. Lo concentra esfuerso, energia y recurso den area caminda Serlimar si tin material y capacidad pa progresa, esta recohida di desperdicio.

Ya caba a desminui gasto pa asina por garantisa trabou di tur empleado, y lo continua di tene control estrecho riba esaki. Implementacion di “good corporate governance” tambe pa parti esencial pa evita metemento politico den futuro.