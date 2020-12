Hisa nos sistema inmuno pa mantene sano pa asina den cualkier momento haya un infeccion por bringa of e malesa ta dura menos den nos sistema

Pa keda hisa bo sistema inmuno ta importante, no solamente pa awo cu temporada di Covid-19, pero otro malesa cronico cu tin y cu dia pa dia ta birando problema grandi den salud publico.

Dr. Wilmer Salazar di DVG, ta bisa cu ta importante pa reenforsa bo inmunidad pa asina por preveni un infeccion of cu bo sistema por resolve e malesa di un manera sostenibel. No ora cu ya caba tin malesa cronico of un malesa ‘eynan ta bira laat’

Pa e motibo aki ta bisa cu prevencion ta importante, pa asina hisa e sistema pa bo curpa por bringa otro malesa cu por afecta e comunidad grandemente. Malesa cronico manera presion halto, diabetes entre otro.

Departamento di Salud Publico y IBiSA a bin dilanti cu tur otro departamento pa asina duna conseho pa comunidad keda saludabel, sea si e persona tin malesa cronico of no, y pa no haya complicacion di otro malesa.

E parti di mal nutricion ta un punto importante, hende cu no ta come adecua, cu no ta come cuminda nutriente ta keda un problema. Mester hisa nos sistema pa mantene sano pa asina den cualkier momento haya un infeccion por bringa of e malesa ta dura menos den nos sistema.

Pa locual ta bida activo, haci mas ehercicio, evita stress, bebe hopi mas awa, cuminda cu ta basa na nutritivo, evita carni, cuminda den bleki, conserva mas daño. Mester tene na cuenta pa tin un bida sano.

“Si no tin un sistema cu ta saca toxico, e ta afecta organo y celnan, e ta trece problema. Tur cos ta daña mas lihe. No tin sistema adecua pa bari infeccion, esey ta trece consecuencia mas grave. Baha man na cosnan manera cigaria, comemento malo y aclohol stop cune”, e ta bis. E ta recomenda pa haci movecion por lo menos tur dia un tiki, bebe awa y come hopi berdura pa por tin un miho sistema inmuno y evita malesa cronico y infeccion.

