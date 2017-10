Hindunan rond mundo ta celebra Diwali, Pasco Hindu

NEW DELHI, India- India ta yena su cayanan cu luz diahuebs pa asina celebra Diwali, un fiesta Hindu similar na Pasco. Diwali ta marca e comienso di e aña nobo, cu e mirada riba e reduccion di contamiacion cu tur aña ta inunda e capital pa e kimamento masivo di vuurwerk.

Ciudadanonan di New Delhi no tin’e facil e aña aki pa rementa vuurwerk, door di un sentencia di e Tribunal Supremo cu ta prohibi su benta.

Asina mes, hopi ta sigura cu esey no ta motibo pa stop di celebra e festival di luz. Origen religioso di e festival aki ta simbolisa e victoria di bondad contra di maldad, durante cual miyones di Hindu ta reuni cu nan famia, ta dorna nan cas durante varios dia cu lusnan di colo y lampinan di zeta.

“Diwali ta un fiesta hopi importante pa nos, y door di esey no ta cumprando hopi cos dushi, luz y decoracion”, segun Prem Shankar, cu anochi lo resa na Laxmi, e diosa di placa pa e Hindunan, pa otro aña prospero.

Ademas di reza, ofrenda y vuurwerk e luz tin un luga den e tradicion aki debi na e ley antiguo cu ta conta cu e dios Ram a bolbe despues di a pasa diescuater aña den exilio, caminda cu e mester a lucha pa vence Ravana, e diablo, riba e isla Lanka (Sri Lanka awendia) y cu e habitantenan di e sub -continente ta ilumina cu bela e caminda di regreso pa cas di e dios.

Hopi ta e comerciantenan cu no ta contento cu e prohibicion di benta di vuurwerk, ya cu esaki t perhudicanan financieramente. Hopi di e luganan aki ta cera un siman prome cu Dilawi. Pero no tin duda, cu den scondi ya lo tin hendenan cu a prepara nan vuurwerk.

E unico duda ta cual lo ta e nivel di contaminacion cu lo alcansa e aire di e capital, habita pa 25 miyon di persona cu ya caba ta un di e ciudadnan mas contamina na mundo, un aña despues di a experimenta e pio neblina toxico den hopi aña. Esaki a obliga autoridadnan pa declara e situacion di “emergencia sanitario”.

Fuente: https://www.efe.com