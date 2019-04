Hilton ta celebra 100 aña di hospitalidad

Kiko ta pasa ora 1 hotel crece y bira mas di 5,600 hotel den un siglo, a emplea casi 10 miyon di miembro di ekipo den 113 pais, a genera un impacto economico di mil biyon y a yama mas di 3 biyon di persona nan huesped? Positivo. Extraordinario. Impactante. Esaki ta e Hilton Effect. Hilton Worldwide Holdings Inc. lo celebra su di 100 aniversario dia 31 di Mei 2019, concluyendo un siglo di inovacion, hospitalidad y pensamento revolucionario. Tur cos a cuminsa na 1919 ora Conrad Hilton a cumpra su prome hotel, Mobley na Cisco Texas. Su vision tabata pa yena e mundo cu luz y e calor di hospitalidad. Ora el a cuminsa cu e trayectoria aki pa haci su soño realidad, e no por a imagina con su soño lo cuminsa y evoluciona den diferente direccion, y mucho menos e impacto social y economico cu e lo tin riba biyones di persona den e ultimo siglo. E fenomeno con Hilton a impacta mundo ta wordo describi como e Hilton Effect. Hilton Effect ta e impacto positivo y extraordinario cu Hilton tabatin y tin ainda riba miyones di bida y miles di comunidad na tur parti mundo pionero den mercadonan nobo di biahe y uniendo personanan y culturanan. Pa conmemora e fecha importante, Hilton Worldwide Holdings Inc. a contrata autornan di negoshi cu experiencia den ciencia social pa studia con e mundo a cambia atraves di e Hilton Effect extraordinario. E ekipo a studia tres segmento di interes di e mercado: e huespednan, e miembronan di ekipo y e comunidadnan. Loke nan a descubri ta confirma cu e Hilton Effect riba e huespednan ta considerabel y tabatin un impacto enorme den haci e biahenan facil y sigur. E cadena a continua cu inovacionnan, introduciendo diferente novedadnan, di airco te cu camber di hotel mobile-friendly, yudando na duna forma na business trips moderno, inovando e experiencia di e huespednan y dunando hopi atencion na comfortabilidad y e necesidadnan di biaheronan y famianan. E Hilton Effect riba e miembronan di ekipo por wordo midi pa e espirito empresarial promovi entre e miembronan di ekipo y e oportunidadnan profesional cu nan ta disfruta di dje, e muchanan cu nan ta manda studia, e casnan cu nan ta cumpra, y e cultura di siguridad laboral, recompensa pa merito y abilidad pa introduci inovacionnan, di tur skina di e empresa. E Hilton Effect riba e comunidadnan y economia ta manifesta den e historia, e economia y infrastructura di practicamente tur parti, cu su entrega constantemente di lugarnan di traha actractivo, revitalisacion di e comercio y yudando comunidadnan prospera. “Mi ta kere e mundo ta un mihor lugar paso Hilton a nace den dje cien aña pasa”, Christopher J.Nassetta, presidente y CEO di Hilton a bisa. “Y si nos sigui haci nos trabao, e mundo lo ta un mihor lugar paso Hilton lo tey durante e proximo cien añanan”. Awendia, Hilton Worldwide Holdings Inc. ta un compania lider di hospitalidad mundialmente, cu un portfolio di mas di 17 marca di clase mundial cu ta compromete mas di 5,600 propiedad na 113 pais y teritorio. Dedica pa cumpli su mision di ta e compania mas hospitalario di mundo, Hilton a gana un lugar den e lista di mihor lugar pa traha di mundo den 2018, y e la ricibi mas di 3 mil miyon di huesped den su casi 100 aña di historia. Manera nos ta acercando e di cien aña di Hilton dia 31 di mei 2019, nos ta tira un bista riba algun di e novedadnan di Hilton: 1927: Hilton ta habri su prome hotel (Waco Hotel) cu awa friu y airco den e cambernan publico. 1947: Roosevelt Hilton na New York ta comberti den e prome hotel di mundo pa instala television den e cambernan. 1948: Hilton ta bira e prome compania hotelero pa introduci un sistema di reservacion pa multiple hotel, cu ta e comienso di sistema di reservacion moderno. 1950: Hilton ta crea su di prome servicio special pa biaheronan femenino, un kit di cose y un folder cu nomber y numbernan di telefon util. 1957: Hilton ta ofrece su prome servicio di telefon di direct-dial pa full e cadena. 1959: Hilton ta habri su prome airport-hotel (San Francisco Airport Hilton) y ta pionero den e concepto aki. E biaheronan pa negoshi na tur parti mundo ta contento. 1973: Hilton ta desaroya e prome sistema di reservacion centralisa uzando technologia di computer, un avance den customer service. 1987: Hilton ta presenta su programa di lealtad pa huespednan, Hilton Honors. 2008: Hilton Vancouver Washington ta marca historia como e prome hotel cu certificacion den Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) y Green Seal. 2010: Menos di cinco luna despues di su apertura dia 21 di october 2010 na Hilton Short Hills, eforea spa ta habri su portanan na China, Tailandia y Estados Unidos. 2011: Hilton Hotels y Hilton Resorts ta lansa Hilton Huanying. Inspira pa e palabra chines “bon bini” (Hilton Huanying), e programa ta diseña pa biaheronan chines den extranhero. 2013: Hilton ta lansa e concepto nobo di cuminda, Herb N’ Kitchen na tur parti mundo. 2014: Prome marca di hotel cu ta transmiti un concierto en bibo riba YouTube (Hilton Times Square) 2016: Hilton ta expande su presencia na 100 pais y teritorio rond mundo cu e apertura di Hilton N’Djamena na Chad. 2017: Hilton a presenta un concepto inovador: Connected Room – e prome camber di hotel berdaderamente mobile-centric cu ta permiti e huespednan personalisa y controla nan estadia for di nan smartphone cu e Hilton Honors app.

Comments

comments