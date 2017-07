Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino a haya reconocimento

Dos website di biahe gigantesco, esta Hotels.com y Family Vacation Critic, Trip Advisor su website pa biahe di famia, a premia e Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino cu reconocementonan prestigioso recientemente.

Hotels.com a presenta e resort cu un Certificado di “Loved by Guests” despues cu e resort a ricibi comentarionan excepcional di huespednan y evaluacionnan estelar di clientenan.

E certificado ta honra negoshinan cu consistentemente ta ricibi top evaluacionnan di huespednan di Hotels.com, cu un evaluacion minimo di 4.3 for di 5.0.

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, segun Presidente di Hotels.com Johan Svanstrom, ta merece un luga entre e MIHO global!

Un otro premio cu e resort a ricibi recientemente, esta di e Family Vacation Critic, a nombra Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino un faborito di Family Vacation Critic pa 2017.

Family Vacation Critic, Trip Advisor su website pa biahe di famia, ta conta cu hotelnan rond di mundo cu ta comproba y aproba pa famianan, y ta yuda un miyon famia tur luna pa planea y busca e miho biahenan. Pa gana e premio aki, Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino mester a ricibi un evaluacion di 4+ for di e website su staff editorial, y por lo menos 75% di famianan cu ta duna evaluacionnan mester a recomenda e hotel door di duna e propiedad un evaluacion di 4+.

Tanto Hotels.com como Family Vacation Critic ta balora nan partnernan di hospitalidad na Aruba, y e Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino su dedicacion excelente na hospitalidad y servicio.