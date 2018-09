Hiba e hobennan bek na e norma y balornan di antes

Sra. Audrey Croes, di Fundacion Adopt An Addict ta splica cu prevencion ta bon, pero tambe cu nos hobennan ta den rebeldia. Awendia e rednan social ta haci cu e muchanan kier imita cosnan cu nan ta wak ariba pelicula, cosnan diferente cu e generacion prome.Mester bay bek na e norma y balornan di antes.

Nos bida di awendia ta hopi stress, muchanan no ta scucha di nan mayornan. A perde e laso cu tin di disciplina di hogar, e armonia di hogar, e amor cu mester tin den e hogar. Y aki Sra. Croes ta kere cu e organisacionnan mester bin hunto y pensa ariba un strategia pa haci miho. TUr por siƱa for di otro, con pa traha cu e hendenan aki y kico pa duna nan. No ‘verschuif’ e problema.

P.e. un hende cu tin cancer, no por dun’e paracetamol. Awel, asina aki lo mester revisa e formula con ta bay handle e problema aki. Tin un trabao ainda pa haci. Opvang pa mucha ta minimo na Aruba.

Enbes di un hotel, bin cu’n tipo di internado cu hendenan profesional y caminda cu por haci te hasta beroep ariba cierto ayudonan financiero, pa e hendenan profesional yuda pa duna e guia con pa bay door cu esaki. Pa cada fundacion cu tin, manera Adict an Adopt, ta traha cu filosofia: “educacion y formacion nobo di e caracter di e persona. Pasobra algo a bay robes, y ora cu coy e adicto ambulante y trata cu nan, di cerca ariba un one a one basis, por ripara cu casi tur e hombernan, e muchanan ey, ta traumatisa cu bida y ta busca un escape.

Hopi mayor ta bay na e hayamento di yiu prematuro, haya yiu cu diferente hende cu dado momento e figura paternal no t’ey mas den bida di e muchanan. Ki ehempel di harmonia y den un hogar cu ta funcional awendia?

Tur caminda, hasta den e miho hogarnan cu ta existi, tin problema awendia. Mester busca solucion mas lihe posibel. E material no ta haciendo nos feliz, y no por sigui busca solamente di e banda di progreso, pero mester busca pa ta feliz den nos mesun pais. Mas grandi bo bira, mas y mas ta wak cu Aruba ta den un problema grandisimo. E situacion ta hopi alarmante.

Ta haci un apelacion na parlamentarionan, pa laga nanishi bay den mesun direccion y ban traha hunto pa nos tin un miho Aruba. Akinan e ego ta mucho grandi. Ban traha hunto y yega na un solucion mas lihe posibel, prome cu nos perde mas di nos hubentud. Y esey ta preocupante. Y di parti di Sra. Audrey Croes, esaki ta un wake up call.

No solamente pa gobierno, pero pa famia. Ban trata otro cu mas dignidad y manera cu el a pidi caba, laga nos bay bek na nos norma y balornan.

