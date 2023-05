HIAS Aruba y Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta orguyoso di anuncia cu nan a uni forsa pa reduci e riesgo di violencia contra hende muher y hende homber y pa promove masculinidad saludabel (un serie di actitud y comportacion adopta door di un persona, cu ta promove e bon comun tanto individualmente como pa e comunidad) na scolnan primario na Aruba.

E colaboracion aki ta basa ariba e extenso experiencia cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba tin den implementa proyectonan similar na scolnan primario riba nos isla, tal como e programa di “Prevencion di Termento na Scol” (Stop Termento).

Danki na fondo propociona door di e Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), e dos organisacionan aki a desaroya un proyecto piloto yama “I Stopped It” (Ami a pare). E proyecto aki ta preventivo di naturaleza, y ta trata di para violencia entre mucha homber y mucha muher. E proyecto ta atende cu e problema di violencia, e trato entre mucha homber y mucha muher, igualdad, y ta promove masculinidad positivo den 8 scol primario den 8 districto riba nos isla.

“I Stopped It” a cuminsa oficialmente den luna di Februari. Te cu awor 6 di e 8 scolnan primario a ricibi e proyecto aki. E reaccion preliminario na lo cual ta e proyecto ta mustra di ta hopi positivo cu studiantenan demostrando un comprencion amplio riba e tematica. Un estudiante a remarca: “comunidad ta bisa cu hende muher mester obedece, momento nan no ta haci esaki, hende hombernan tin e tendencia di uza violencia”. Docentenan tambe ta haya e proyecto aki uno cu ta hopi beneficioso. Un docente a menciona: “esaki ta un bon iniciativa, mi ta kere cu e estudiantenan por beneficia masha hopi di e tipo di proyectonan aki”. Nos tin e speransa cu mas scolnan lo tin e opinion aki di e proyecto. “I Stopped It” ta stimula prevencion di violencia, cu ta un di e puntonan importante di e ‘Beleidsvoornemens’ di Minister di Husticia y Asuntonan Social.

Adicionalmente, Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta recolectando data riba e efectividad di e proyecto, pa asina determina si “I Stopped It” ta presenta suficiente resultado satisfactorio pa asina por sigui cu e proyecto aki den otro scolnan riba nos isla. Nos ta masha agradeci na tur persona cu a y ta tumando parti den e proyecto importante aki y spera cu via di “I Stopped It” nos lo por logra tin un impacto positivo den e bida di nos hobenan. Asina aki e hobenan por biba ariba un Aruba mas inclusivo y cu menos violencia.

Creacion y implementacion di “I Stopped It” ta den cuadro di e ‘kenniscentrum’ di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba. Despues di 24 aña di existencia Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘kenniscentrum’ ta compartiendo y exportando conocimiento cu organisacionan gubernamental y no-gubernamental local y den region.

Pa mas informacion tocante I Stopped It, por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.

Pa mas informacion tocante e servicionan cu HIAS ta provee por tuma contacto cu HIAS na HIAS hotline: +297 7307770 of email: [email protected]