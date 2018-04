Herencia di generacion pa generacion

Dia 18 di april ta Dia Internacional di Monumentonan y e International Council of Monuments and Sites ( ICOMOS ) ta mara esaki tur aña na un tema. E aña aki e tema ta Heritage for Generations.

E traspaso di storianan y conocemento tocante nos herencia cultural ta importante pa e desaroyo di cultura.

Y riba e fecha aki kier celebra e traspaso di conocemento di generacion pa generacion y tambe e importancia di comparti informacion tocante nos herencia cultural cu futuro lidernan den nos comunidad.

Den cuadro di esaki Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) hunto cu National Archaeological Museum Aruba (NAMA) a organisa un Expedicion Cultural pa hobennan di diferente clubnan di servicio.

E meta di esaki tabata pa laga nan experencia y siña un tiki di nos herencia cultural. Miembronan di e diferente clubnan di Kiwanis y tambe Filomena College a participa na e actividad.

E dia a cuminsa na e edificio di museo arkeologico caminda e hobennan a haya un introduccion tocante monumentonan, sitionan arkeologico, herencia cultural y e meta di e celebracion di International Day for Monuments and Sites.

Despues e grupo a bishita Stichting Elizier caminda nan a haya un recorido y informacion di e fundacion cu ta un ‘zorgboerderij’. Den e tereno di e fundacion aki tin pinturanan di Indjan riba baranca. Akinan e hobennan a haya informacion di un arkeologo di museo. Siguientemente e grupo a bay San Nicolas caminda nan a haya un recorido den e museo di industria cu ta den e monumento di Watertoren caminda nan a siña tocante e historia di industria di Aruba for di descubrimento di oro te na e desaroyo di e industria di Turismo. Despues di e recorido e hobennan a siña tocante e baile di sinta na e edificio monumental di Nicolaas Store.

E grupo Rosea Cultural a duna un splicacion tocante e nificacion di e baile di sinta cu tabata un ritual indjan y ta un baile cu ta representa fertilidad. E grupo a duna e hobennan un demostracion di e baile di sinta tradicional y despues a duna nan e oportunidad pa nan mes baila esaki riba musica moderno.

Y asina nan haya un ehempel tambe con nan como hoben por aporta tambe na e desaroyo di cultura.

Por ultimo nan a haya un presentacion di Anne Witsenburg, directora di Stichting Monumentenfonds Aruba tocante e trabounan di e fundacion y monumentonan.

Tambe riba e bus nos a conta cu entretenimento di Raquel Lampe cu a entretene e hobennan cu cancionnan di Aruba pa asina duna atencion tambe na nos musica y nos idioma Papiamento.

Cu e actividad aki SMFA a contribui na inspira e hobennan aki pa siña mas tocante nos herencia cultural y asina nan tambe por yuda nos sigui preserva pasado pa futuro!

Comments

comments