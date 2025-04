Herbert I. Díaz ta presenta cinco buki na Biblioteca Nacional Aruba. Tur ta trata e topico interesante di poder. Poder for di diferente angulo y perspectiva. Y tambe con pa uza poder efectivamente den organisacion y negoshi.

E presentacion ta tuma lugar diahuebs anochi, dia 24 di april di 6or pa 8or. E bukinan ta na Ingles pero e presentacion lo ta na Papiamento. Publico ta bon bini na e presentacion.

Resumen di 5 Buki tocante Poder, di Herbert I. Díaz

Poder ta algo ku hende masha biaha ta tuma pa sigur. Den su esencia, e ta un idea simpel, pero den practica, e ta complica. Segun e filosofo frances Michel Foucault, e ta presente na tur nivel y na tur area di actividad humano. Esaki ta hasi di dje un topico ku tur hende mester ta familiarisa cu ne. Herbert I. Diaz a skibi cinco volumen tocante e tema fascinante y esencial aki, cu e lo ta masha contento pa comparti cu bo. E bukinan na Ingles cu nan total di 293 pagina ta:

A Brief Exploration of Power; Personal, Societal, and Global. E volumen aki ta explora poder for di varios perspectiva, identificando nivel di conciencia, cultura, bista riba mundo, balornan, y ego como fuente potencial di problemanan social.

Boosting Power in Organizations; Understanding and Improving the Strength of Production and Service Administrations. E volumen aki ta enfoca riba con poder por wordo uza pa yega na exito den organisacion. E ta pone e base pa un teoria y practica tocante e uzo positivo y eficiente di poder, specialmente den organisacion di produccion y servicio.

A Praxeology of Power; For Organizations and Businesses. E volumen aki ta explora accion humano y comportacion intenciona, ofreciendo un teoria original di poder basa riba practica y un modelo pa un organisacion por evalua su capacidad antes di ehecuta plannan estrategico i operacional.

Cultivating Dynamics, Values and Meaning; Navigating Organizational Culture, Identity, and Power. E volumen aki ta explora cultura organizacional, introduciendo e “Modelo Kaleidoscopio” di e author como un marco di clasificacion, specialmente util pa compronde gruponan di trabou cu diversidad etnico.

The Mindset Behind Power Actions; A Focus on the Psychological and Mental Frameworks that Drive Decisive Performances. E volumen aki ta explora e influencia di actitud y ideanan riba e manera di pensa y comportacion di un individuo, señalando e caracteristicanan nesecario pa exito y kico ta stroba nan uzo positivo.