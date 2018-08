Herbalife un biaha mas den wowo di horcan pa engaño

MIAMI, Merca – Un grupo di distribuidornan di e multinacional Herbalife a entrega un demanda den e tribunal di Miami, di 100 miyon dollar contra di e compania pa falta di cumpli cu e promesa di gana sumanan grandi di placa, algo cu no a wordo cumpli.

E demanda a wordo presenta pa Patricia y Jeff Rodgers, dos distribuidor cu, nan ta bisa, a asisti na tur e conventionnan y eventonan yama “Circulo di exito”, actonan den cual tabata primintinan di gana hopi placa bendiendo nan productonan nutricional pero esakinan a duna solamente perdida.

Tin cu bisa, cu no solamente nan no a bira rico, sino cu Patricia Rodgers a sufri perdidanan di 100 mil dollar, incluyendo 20 mil dollar uza den asisti na eventonan di Herbalife, un multinacional cu na 2017 tabata tin un ganashi netto di 4,4 miyon dollar, segun e corant Miami Herald.

Awo, e pareha Rodgers y otro ex distribuidornan di Herbalife a presenta un demanda di un biyon dollar pa daño den un tribunal di Miami cu lo por implica na mas di 100 mil persona cu ta den un situacion similar.

“Nos a haci tur locual nan a bisa nos pa haci. Nos a asisti na tur eventonan. Nos a biaha y nos a gasta placa. Y nos no tabata tin exito manera cu nan a bisa nos cu nos lo tin”, Rodgers a bisa.

“Bo ta involucra bo mes den dje te na tal punto cu e ta bira casi e mentalidad di culto”, el a sigura.

Un di e puntonan di diferencia di e demanda na Miami for di e otro nan contra Herbalife ta cu e ta mustra pa un sistema di evento conoci como “Círculo di exito”, cu ta persuadi e distribuidornan di e conveniencia di asisti na tur e actonan cu ta wordo celebra den e pais cu gastonan cu nan mes tin cu paga, e abogado di e pareha, Etan Mark a bisa.

E distribuidornan “ta wordo promociona” cu e ilusion di “siña con pa bira rico” y na mes momento “contrata mas persona pa asina por bira den distribuidornan di loke ta wordo yama “liña descendiente”, e ta agrega.

“Mi a coy e placa cu mi tabata tin. Mi a sigui e soño cu nan a bendemi. E tabata adictivo. Tabata como sifuera cu nan ta hiponotiabo y cu bo ta manera den un trance”, e ex distruidor di e compania cu ta bende suplementonann di vitamia y pa perde peso a trabs di un red di distribuidornan independiente.

Herbalife, cu sede na Los Angeles, ta conta cu 8.300 empleado rond mundo y cerca di 2.3 miyon di distribuidornan independiented, cu su mercado principal na Norteamerica, China y e continente Asiatico.

Na 2016, e Comision Federal di Comercio (FTC) di Merca a obliga Herbalife na paga 200 miyon dollar na daño y perhuicio na consumidornan cu e promesa di gana sumanan grandi di placa cu nunca a yega.

E compania bendedo di suplementonan di vitamina y pa perdida di peso a acepta na paga e cantidad di placa y reestructura su sistema comercial pa cumpli cu e demanda di FTC.

