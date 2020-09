Henter e proceso di bijstand ta mara na ley

Ultimamente DAS a tuma nota di un noticia eroneo circulando den media pa loke ta trata bijstand y peticionnan di cu ta wordo rechasa, y ta dicidi di aclaria esaki.

Bijstand den principio ta basa riba e Ordenansa Nacional (Landsverordering Maatschappelijke Zorg) AB 1989 no. GT 27 y e Decreto Nacional (Landsbesluit Bijstandsverlening) AB 1988 no. 88. Cada decision sea pa duna, rechasa, kita, subi of baha bijstand, ta stipula den un maneho cu e trahado publico mester mantene su mes na dje.

Un persona cu ta bini haci un peticion nobo pa bijstand of ta cu cobra bijstand tin diferente deber pa cumpli cu ne. Si ta trata di un peticion nobo e cliente ta haya un lista di papelnan cual e tin 30 dia pa cumpli cu nan. DAS ta traha hunto cu entre otro SVB y si por ehempel un persona den e sistema di SVB ta mustra cu e ta trahando y e persona bisa DAS cu e no ta trahando, e mester por trece un carta di su ex trabou pa por prueba esey.

Asina por sigui menciona algun otro rekisito y deber cu mester cumpli cu nan manera entre otro avisa DAS su seccion di bijstand inmediatamente na momento cu bini cambio den e.o. entrada di famia, grandura di famia, cambio di adres, ora di bay den exterior, ora di divorcio, ora cu un miembro di famia wordo deteni of fayece y por ultimo, si e cobrado di bijstand ta capacita pa traha y e haya un trabou. Sin lubida e deber cu e persona cu ta cobra bijstand tin cu Departamento di Progeso Laboral (DPL). Esakinan tur ta debernan y rekisitonan cu si no cumpli cu nan, por tin diferente consecuencia pa e bijstand.

Departamento di Asunto Social kier un biaha mas pone enfasis cu e proceso di bijstand ta traha a base di ley y tur calculacion ta regla den ley. Tur persona cu haci un peticion pa bijstand y cu por en berdad haya e ayudo temporal di bijstand ta hay’e a base di su situacion y con su situacion ta pas den e cuadro di ley di bijstand.

Por ultimo, DAS kier informa cu si un cliente no ta di acuerdo cu cualkier decision, e por entrega un keho na Departamento di Asunto Social cu un copia pa e Secretariado di e ‘Bezwaaradviescommissie’ LAR. E keho mester ta entrega dentro di seis (6) siman for di e fecha cu tin riba e carta di notificacion.

Pa mas informacion of cualkier pregunta tocante bijstand por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social su seccion di bijstand na su telefon gratis 528-1110 of ‘like’ nos pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” y keda bon informa tocante nos diferente servicionan.

