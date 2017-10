Henrique Capriles ta dispidi di su cargo publico

CARACAS, Venezuela- Gobernador di estado Miranda, e opositor Henrique Capriles diaranson a despedi di e administracion publico. Esaki ta bin cuater dia prome cu e eleccionnan pa gobernador y alcaldenan, unda cu e no por aspira pa reeleccion dor cu e ta inhabilita pa eherce cargonan di eleccion popular.

“Mi ta sigui cu boso, mi ta sigui den e lucha, mi ta bay hinca mi mes den e mas profundo di e pais aki, pasobra esaki ta loke ami sa haci. Mi no ta give up y bosonan no por give up”, Capriles, dos biaha candidato presidencial, a bisa. Esaki a sosode durante un acto unda cu el a presenta un balans di su 9 aƱanan den e cargo di gobernador.

Fuente: https://www.efe.com