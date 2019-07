Henley Davelaar (Serlimar): “Serlimar no tin ningun sorto di monopolio”

Tin algun medio di prensa cu ta tilda Serlimar di ta of di kier eherce monopolio ariba e maneho di desperdicio. Pero esaki no ta berdad, si nan tin un campaña di incentivo pa clientenan nobo cu bin registra y/o paga nan factura, cualnan a sali siman pasa, den un solo biaha. Sr. Henley Davelaar, director di Serlimar ta amplia mas ariba e tema aki.

Manera nan ta bin ta anunciando caba, e facturanan residencial pa piki sushi a cuminza sali for di siman pasa y esey lo continua e dianan aki, a bisa. Tur cliente lo haya nan factura na cas.

Cu esaki tameb, e cliente por scoge pa paga e factura di biaha, si nan ta desea esaki. Serlimar a bin cu incentivonan pa clienteann cu paga e factura den un solo biaha. Pa e clientenan aki, esaki ta nifica cu nan lo haya un luna gratis.

Pa e proximo 6 siman, tur hende cu haci nan pago of cu ta registra ta haya e chens pa participa den e rifa di 250 florin, pa siman. Ya caba e saca e prome ganador, Sr. Davelaar a indica.

Mas aleu, Sr. Davelaar a sigui bisa cu e proyecto di ley caminda cu tur hende di un manera of otro tin di haber cu e parti di limpieza lo wordo trata. Esey ta pone cu un hende ta paga un parti di e procesamento di e desperdicio.

Serlimar ta percura pa e sushi wordo recogi y ta wordo dera na Sero Tijshi. Tur turista cu ta bin Aruba tambe ta zorg pa un tiki desperdicio y esey ta net e partinan cu ta bay wordo trata den e ley.

“Ta un responsabilidad di tur y esey no ta nifica di ningun manera cu tin monopolio”, Henley Davelaar, director di Serlimar a finaliza bisando.

Comments

comments