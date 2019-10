Henk Meijer a scoge Rouel Baarh como Best Fighter di e Best of the Best Taekwondo Test Event

Diasabra ultimo tabata tin e Best of the Best Taekwondo Test Event organisa pa Brazil Taekwondo Stichting y 11 bon atleta di Aruba a bringa contra di Surinam y Panama. Despues di e Himno di Aruba, Dr. Guaicaipuro Jimenez Presidente di Aruba Taekwondo Bond a hiba palabra na tur esnan presente y despues a duna okay pa e competencia por a cuminsa. Rouel Baarh a bringa contra di dos faha preto, Bjorn Hermelijn for di Surinam y Danon Delamore di Brazil Taekwondo Stichting. Rouel Baarh a demonstra su potencial ganando tur dos pelea. Niun hende no a spera cu Rouel Baarh lo por a bira asina bon despues cu nan a lage cay pa un tempo y awo a demonstra den Best of the Best Taekwondo Test Event con bon Dios ta. Ex campeon Mundial coach Olimpico Henk Meijer a duna su puntonan pakiko a scoge Rouel Baarh como su Best Fighter Nacional den e Best of the Best Taekwondo Test Event y tur hende a apoya esaki. Cristhian Moralez Gomez di Panama a sali best fighter internacional. Jamal Chiragally di Surinam a sali best coach den e Best of the Best Taekwondo Test Event manteniendo su mes bon na e reglamentonan Internacional di coaching. Guillermo Rodriquez Referee di 3 Olimpiada a duna di conoce cu Best of the Best Taekwondo Test Event tabata uno di nivel y tambe a apunta kiko tur lo mester cambia y mehora pa Best of the Best na luna di November 2019.

