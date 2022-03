Mi ta sumamente decepciona cu resultado di e votacion di siman pasa pa duna e instituto di Ombudsman un posicion cu lo wordo ocupa pa un persona independiente. Un persona cu ta wordo presenta pa Hof van Justitie, Raad van Advies, Algemene Rekenkamer manera ta wordo splica den articulo no. 5 di e ley. Oposicion un biaha mas a demostra nan cara real cu ta pa sembra duda y division solamente den tur paso cu ta wordo hasi pa bai dilanti como pais. Tur loke cu ta na fabor di Aruba of bienestar di e pais aki, nan ta vota contra. Simplemente pa haci politica. Lamentablemente oposicion ta uza e excuus di amienda no. 6 cu no a wordo acepta como excuus. Pero e realidad ta cu e postura tuma aki ta mustra cu ta nan ta contra Ombudsman. Un ley cu a drent parlamento na 2005, cu a cana un caminda imparcial. Kico ta mas importante? Nan ego politico of e hecho cu Ombudsman ta wordo ancra den Constitucion. Pa mi e contesta ta, cu tin scohe pa loke ta prioridad, y esey ta pa termina e trayectoria aki di 2005. E ley ta percura pa tin un proceso hopi transparente den nombramento di e Ombudsman, tur partido tawata participe den e preparacion, tur fraccion a duna opinion, mas di 19 reunion a bai den esaki. Un kwartier maker independiente a guia e proceso. Kiermen e excusa cu Gobierno lo por yega nombra o kita un persona no ta substancia. E persona cu wordo presenta pa e instancianan menciona ta wordo manda Parlamento y dos tercera parti di Parlamento lo mester vota na fabor di e persona. Pues un proceso hopi transparente y limpi cu ta sigura cu no por tin hungamento di weganan politico. Aruba tabata e ultimo país den Reino pa cumpli cu introduccion di un Ombudsman y awor nos ta keda atras atrobe den esaki. Ta hopi aña diferente politiconan a lucha pa trece esaki, pero lamentablemente nos tin di keda partidario den punto nan cu no tin di haber cu partido mes manera esaki. E posicion meskino tuma door di oposicion ta demostra cu nan no tin interes pa bini na mesa, dialoga, sino mas bien tira un show publico y dividi. Prefera di bay pafo di parlamento haci politica, trata di trece duda ariba un ley cu a pasa den un proceso asina serio y largo pero no ta papia di berdad. E amienda no. 6 no tabatin ningun balor agrega pa e instituto di Ombudsman. Y asta nan por a duna e beneficio di duda pa mira con e lo funciona. Pero e boluntad a hasi falta. Hustamente awor cu e ley no a wordo ancra den constitucion, e ta vulnerabel pa metemento politico. Pesey mi a urgi oposicion pa nos considera pa vota pa e ley. Nos ta hasie pa nos comunidad pasobra e ta sumamente necesario. Pero mi a sinti cu oposicion a scohe pa hunga wega politico. Un wega di mucha den un sala di Parlamento cu ta destina pa hende grandi. Esnan di oposicion lo carga esaki riba nan consenshi di a vota contra bienestar di pueblo.

Comments

comments