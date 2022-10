Manera mi a cuminsa cu e prome edicion, awor mi tin di sigui despues di tanto tremendo reaccion cu mi a ricibi. Masha danki pa lesa, cana y biba cu mi, un topico asina interesante, pero cu ta wordo lubida hopi biaha. Mi kier invita bo pa lesa parti 2 di mi serie, y laga mi sa kico bo ta pensa o sinti. Ami hunto cu bo por haci e topico aki uno mas habri y por contribui na crea tatanan mas activo den bida di nan yiunan.

Tatanan nos a yega di tende e dicho di, “Mama ta un so tin.” Pero di tata nos a yega di tende, “tanto bal bo tey o lag’i tey.” E realidad ta, cu tata ta importante! Y no ta pasobra cu nos kier hunga importante, pero ta pasobra cu humanidad, spiritualidad y sciencia tur ta confirma esaki. Desde mi infancia mi a mira hende homber ‘struggle’ tur rond di mi. Entre nan mi tata biologico, e hende homber cu mas mi ta stima riba henter e planeta aki. Mi tata tawata ‘struggle’ cu alcoholismo, e problema cu a horta gran parti di nos mihor añanan di bida hunto. Asina mes mi amor p’e como su yiu ta uno cu no por wordo cambia apesar di tur su struggle. E rason cu mi ta papia asina habri di mi sentimentonan ta pasobra mi tin confiansa cu esnan cu ta lesa y sigui e edicionnan special aki por identifica nan mes o comparti’e cu un persona cu tambe mester di atende cu e topiconan aki y ken sa, cu nan lo por haya un ayudo o busca ayudo pa motibo di e relatonan aki.

Tatanan ta hunga un rol importante den nos bida en general. Cada un di nos tin un historia sea bon o menos bon cu nos tata. Nos a siña o a keda sin siña hopi cos den nos infancia pa motibo di nos tata. Hopi cos cu nos a logra siña di nos tata, hopi bes nan tambe a siñ’e sea di nan tata o un otro figura masculino den nan bida. P’esey ta importante pa enfatisa na tur tata: bo famia tin mester pa bo ta presente, atento y consecuente den nan bida.

Segun estudio haci na Merca (U.S. Census Bureau), 18.4 miyon di mucha, esta 1 di cada 4 mucha, ta biba sin nan tata biologico, o adoptivo den nan cas. Lamentablemente, e muchanan cu ta crece den situacionnan asina aki ta enfrenta hopi reto. Ta prueba cu mas probablemente e muchanan aki lo enfrenta retonan financiero y cu nan lo drop out di scol. Tambe ta prueba cu mucha hombernan cu ta sali di hogarnan sin tata o un figura masculino den cas, tin mas probabilidad di ta involucra den crimennan violento, mientras cu e mucha muhernan tin mas probabilidad di sali na estado ora cu nan ta teenager. Impactante ta cu e estudio aki haci na Merca ta mustra cu 71 % di tur dropouts di scolnan secundario ta muchanan cu ta sali di casnan unda tata ta ausente. 85 % di tur hobennan den prison ta sali di casnan unda tata ta ausente. Y 70 % di hobennan cu ta comete suicidio ta sosode den un cas unda cu no tin tata presente (U.S. Census Bureau 2021).

E presencia di un tata for di tempran den bida di un mucha ta importante y mihor pa e mucha. Naturalmente esaki ta encera e presencia fisico pero mas importante tambe e presencia emocional. Pasobra tin hopi bes unda cu tata ta fisicamente presente den cas, pero emocionalmente ausente. Den situacionnan asina e muchanan ta sufri e consecuencia ora cu nan tata no ta interactua cu nan. Di otro banda, den casnan unda tin tatanan cu ta emocionalmenmte presente, e muchanan ta prospera ora cu tatanan ta presente y ta involucra cu nan. Pues investigacionnan ta subraya con importante tatanan ta den bida di nan yiu y pero mas aun tatanan cu ta involucra nan mes cu nan yiunan ariba nivel emocional, kiermen cu ta papia, scucha y comparti momentonan cu nan yiunan. Esaki lo mester sirbi di motivacion pa nos como tatanan involucra mucho mas cu nos yiunan. Papia cu nan, scuchanan y consehanan.

E realidad ta cu e no ta facil tur ora pa ta tata. E ta un trabou pisa y responsabel. Hasta cu si nos ta haci nos esfuerso pa ta presente y consistente lo tin dianan cu nos lo struggle. Nos lo sinti cu nos no ta haciendo suficiente pa nos yiunan sea emocional o spiritual. O tin bes hasta nos por sinti cu nos ta mal tata. E realidad ta cu ningun tata no ta perfecto, ni lo bira tampoco, pero si nos esforsa nos mes pa tin un rol activo y positivo den bida di nos yiu(nan) nos lo mira e cambionan positivo cu nos lo haci den bida di nos yiunan pero tambe den nos mes bida como tata.