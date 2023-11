Durante e fin di siman cu a pasa, Fundacion Hende Homber a organisa un tremendo conferencia ‘Hombernan cu ta marca e diferencia 2023’ cu diferente orador invita cu a elabora riba e tema: bienestar emocional y mental, cada un for di nan punto di bista y nan experticio.

Parlamentario y Lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden tabata presente durante e conferencia aki. Den su concepto esaki sigur tabata un conferencia hopi bon cu diferente topico cu hende homber tin mester y cu e profesionalnan a sa di trece padilanti den tremendo forma, specialmente psicologo forensico Sr. Johnny Boekhoudt, cu a fungi como orador principal. Sr. Boekhoudt a trece dilanti cu hende hombernan no ta papia, y hopi bes no ta busca ayudo pa problemanan cu nan ta sinti of traumanan cu nan tin di infancia.

“Boekhoudt a splica e concepto di miedo den un manera ful diferente cu mi no a scucha prome. Enfocando cu miedo por ta algo bon tambe. Pasobra miedo, por ehempel, ta yuda bo reacciona riba peliger. Of reacciona riba un menasa. Pero miedo cu no ta wordo atendi, pero suprimi por rementa tambe si e persona cu ta sinti esaki no siña con pa e deal cu su miedo y canalisa esaki di un forma saludabel”, Parlamentario Tevreden a expresa.

El a sigui bisa cu como hende homber tambe tin di siña canalisa tristesa y precupacionnan. “Nos tin di siña papia di nos dilemanan intimo cu un persona cu nos ta confia. Y nos sa cu no lo bay divulga esakinan cu otro hende”, a bisa. Por ehempel, a agrega, hende homber por tin momentonan pa por yora tambe. Pa asina por saca di un forma normal y natural tur e presion grandi cu ta biba riba su schouder.

Esakinan y hopi mas punto Sr. Boekhoudt a papia riba dje, y tur hende homber como tambe publico presente, por a siña durante e dia aki. “Mi kier motiva y recomenda nos hende hombernan cu si nan haya e oportunidad di scucha Sr. Boekhoudt su presentacionnan pa haci esaki”, lider di Fraccion di MEP a expresa.

Finalmente, Tevreden a felicita Fundacion Hende Homber pa e evento exitoso aki, cu a wordo organisa den cuadro di nan di 10 aniversario y cu ademas tabata gratis pa publico. “Hende homber tin derecho pa busca ayudo y sigur tin di eherce e derecho aki, pasobra ayudo profesional lo por yuda nos sali di of siña deal cu nos pasado of tambe cu presente”, asina Parlamentario Hendrik Tevreden a finalisa bisando.