Despues di e reunion publico riba (Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), porfin a pasa tur e plantanan pa e entidad nobo di Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V (AWSS). AWSS lo cay directamente bao di Utilities mesun forma cu nos tin WEB N.V. y Elmar N.V. di cual gobierno lo ta shareholder mayoritario.

Nos sa cu pa añanan RWZI no a haya atencion y ta Gabinete Wever Croes e ultimo añanan aki mester a inverti miyones pa atende cu e problema pa trata na kita holor stinki, purifica e awa pa evita lo pio cu e planta aki.

Como cu e planta actual tin hopi ekipo bieu of cu a daña caba Aruba ta core un risico cu si e planta kibra nos lama lo por wordo contamina y nos sa tambe ki consecuencia esaki lo bini cu ne, asina, lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a declara.

Renobacion cu Gabinete Wever Croes a percura pe caba

Na 2020 a inverti Afl. 3.6 miyon pa e continuacion di e planta. Algun parts esencial pa e planta mester a wordo remplasa mirando e risico cu ya a wordo describi. Tambe durante e periodo di 2021-2022 a haci otro inversion di Afl. 3.6 miyon y Afl. 830 mil den e planta di Bubali pa trata na evita e molesternan di holor y purificacion di e awa eynan.

E solucion pa loke ta riolering ta gobierno mester encarga di dje, sinembargo nos tur sa cu no ta ciudadanonan di pais Aruba ta e sobrecarga pa RWZI, sino mas bien turistanan cu ta hospeda na hotel, Tevreden a splica.

Hotelnan por yuda inverti

Na mas cu un ocasion mi a trece na conocemento di gobierno cu nan mester encarga y pidi participacion di hotelnan pa yuda cubri gastonan. Durante di ‘lockdown’ nos tur por a conclui cu hotelnan ta esnan cu ta overload e sistema. Como cu hotelnan tabata cera por a mira con e planta a recupera riba su mes forsa cu mashinnan asta den mal estado y cu e holor malo a bay. Esaki pasobra cu e casnan na Aruba no ta overload e sistema di RWZI, pero e hotelnan y cantidad di turistanan si.

Mirando cu Aruba no ta cobra ‘rioolheffing’ ni na ciudadano y menos na hotelnan, ta nifica cu hotelnan kende ta esnan cu mas ta ‘overload’ e sistema no ta contribui. Mi ta kere cu ta husto pa sikiera den e inversion inicial cu hotelnan por a mustra ‘goodwill’ y duna un ‘onetime contribution’ pa nos tin un planta nobo. Pero mi no a haya e impresion cu ministernan a bay den e direccion aki, siendo cu mi ta di opinion cu por a sondea e posibilidad aki pasobra un comunidad ta hunto nos ta construi’e y soluciona su problemanan.

Finalmente, Hendrik Tevreden ta expresa cu ta bon pa nos realisa cu un solucion ta necesario. Gobierno no por carga e gastonan pa un planta nobo y su departamentonan mester di apoyo pa por supera e fase aki y miho nos haci esaki prome cu ta laat. Cu laat mi ta referi, cu e planta lo por kibra, nos awanan ta wordo contamina, local y turista no por drenta den e awanan mas. E chaos ey y tur e mal propaganda riba nivel mundial, cu lo costa nos mas placa cu e planta mes lo bal. E solucion mester a yega mas tempran, pero nos ta contento cu e a yega si.