Parlamento di Aruba a trata presupuesto di Ministerionan cu ta cay bou di Ministernan Dangui Oduber y Ursell Arends. Parlamentario Hendrik Tevreden den e reunión di diahuebs a bisa den su disertación cu Pais Aruba a marca historia.

Esaki pa motibo di e recuperacion rápido cu a conoce riba tereno di turismo e unico pilar economico cu Aruba tin. IMF ta indica cu Aruba apesar di a haya e sla di mas duro den tursimo ta recuperando relativamente fuerte y liher.

Banda di e tema di turismo, tambe Parlamentario Tevreden di fraccion di MEP, a papia di e maneho riba tereno di salubridad publico y tabatin elogio pa e plan nacional di prevención, cu ta bay wordo introduci, cual lo yuda baha gastonan di Gobierno den e sector aki pero di un forma duradero. Diferente na e forma con Hulanda kier pa Aruba hasie.

“Mi ta haya lamentabel cu solamente cosnan negativo ta wordo treci dilanti pero riba e cosnan positivo oposicion no ta remarca y duna aporte. Indicando cu ainda nan ta basa nan mes ariba e politica anticua, di negativismo y instigacion.

Tuma ehempel di e health app. Un forma inovativo cu ta bay yuda haya data y cifra pa por tin un maneho mas dirigi den futuro.” Pero algun den oposicion ta scohe pa crea storianan rond di esaki, pa crea duda y division.

Si acaso cu tin cosnan cu a bay robes, lo tin di documenta esakinan y bay ministerio publico, pa investigacion por cuminsa. Pasobra insinuando cosnan sin prueba y sin denuncia no ta e forma pa haci esaki.

Tevreden na su turno a puntra Minister Oduber riba e Plan Nacional di Prevencion, pa nan por inclui den e etiketten verordening e parti di splica caloria di cuminda ariba menu di restaurantnan o truck di cuminda. Esaki ta yuda p’asina e ciudadanonan por haci un escogencia mas consciente ora di cumpra of come, vooral anochi.

Un peticion tambe cu a ser haci ta pa investiga cu si Aruba tin e cantidad mas halto di personanan cu malesa cronico den regio. Malesanan manera diabetis, presion halto y tambe malesanan manera cancer. Asina aki por saca di e investigacion cu si e ta bini door di cuminda, o ta heredero, o cualkier otro cos cu nos no ta poniendo atencion na dje.

Na minister Ursell cu ta esun encarga cu Directie Scheepvaart a hasi e pregunta pa legalisa cu piscadornan por cumpra pisca na grens di Aruba cu Venezuela / Colombia. Esta e pisca cu ta wordo pisca den nan teritorio, cu nan por bende cu nos aki na Aruba, sin cu nan tin di drenta nos teritorio. Sa pasa cu piscadornan sa cumpra, y como cu e no ta legal, ora Kustwacht descubri esaki ta confisca e cargamento cu tin biaha ta rond di 1000 kilo y ta destrui esaki o tin bes ta logra duna insatncianan. No ta kita afo cu nan ta haci nan trabou, pero pa es motibo ey lo ta bon pa esaki wordo regula segun ley, na un forma cu tur cu ta participa por contribui tambe cu caha di gobierno.

Aruba ta para dilanti reto nan grandi, pero nos ta optimista cu si nos traha hunto, y busca oportunidadnan nobo, nos lo sali afo cu forza renoba como Pais, Tevreden a remarca.

Comments

comments