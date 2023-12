Parlamentario Hendrik Tevreden, Lider di Fraccion di MEP a emiti un declaracion tocante e maneho di Presupuesto di Pais Aruba.

Diamars y diaranson ultimo, tres Minister, Minister Rocco Tjon, Minister Endy Croes y Minister Geoffrey Wever a presenta nan mes den sala di Parlamento.

Tevreden a enfoca particularmente riba Ministerio di Enseñansa y Social, considerando su experiencia den e tereno di adiccion y bienestar social.

“Primordialmente kier sa con ta bayendo cu e adictonan ambulante. Nos sa cu tin un proyecto cu a cuminsa den Caya Grandi pa elimina of pa haci mas accesibel pa e adictonan por yega na un centro di rehabilitacion”, el a splica y kier sa con esaki ta canando y resultado di esaki.

Un otro asunto cu Tevreden a resalta ta e necesidad di sosten pa e fundacion ‘Adopt an Addict’ cu ta busca mas ayudo y subsidio pa nan trabao crucial cu nan ta haciendo ya pa hopi aña. E Parlamentario kier pa nan sigui ricibi sosten mirando cu nan a provee resultado concreto pa pais y ta corecto pa sigi sostene nan.

E Parlamentario a subraya e importancia di dedica atencion na enseñansa tambe. “Nos a inverti Afl. 6.8 miyon den HAVO/WVO y Afl. 2.4 miyon den renobacion di dos fase di Mon Plaisir. Esaki ta mustra un compromiso serio cu e desaroyo di enseñansa ta un prioridad pa nos pais. Nos tin e meta di elimina e problema di muchanan cu ta sali for di scol (drop-outs) y e consecuencianan cu ta bin despues di esaki, manera e ciclo di adiccion,” Tevreden a destaca. Pesey no solamente infrastructura ta keda importante, pero tambe tin di atende cu e sistema di educacion cu no ta e miho y mester wordo mehora lihe.

El a conclui mencionando cu e Presupuesto pa 2024 pa Pais Aruba ta indica un panorama positivo y cu ta confia cu e ciere di e ciclo di 2023 cu tawata cu un surplus y e comienso di 2024 cu lo mester cera tambe cu un surplus, ta spera di gobierno den caso di meevallers pa inverti mas den e areanan menciona pa mira mas mehoracion den esakinan.

E presupuesto tin di sigura cu e fondonan necesario yega na e departamentonan concerni pa nan por sigui mira progreso, y nos di Parlamento lo ta controlando esaki pa Pais Aruba. Asina, Parlamentario Hendrik Tevreden a finalisa su declaracion.