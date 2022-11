Diasabra anochi atrobe Blackout riba Aruba. Parce cu no ta basta despues di e aumento di coriente pa ELMAR, e cobramento di algun dia extra di coriente riba recibo, schakkel tur hende den un bracket mas halto, y pa bolbe biba pasa den un blackout.

Negoshinan mediano y chikito ya ta pasando duro caba cu aumento di coriente y pa nan perde cliente awor pa motibo di blackout ta bira dimas. Un amigo a bisa mi ayera e ta sinta ta come den restaurant coriente a bay. Ta unda nos ta bay. WEB ta un di e companianan cu mas a inverti den tecnologia, desde 2001 bini ariba, pero ta parce cu nos no ta mira e rindimento di e tecnologianan. Ta di comprende cu situacion mundial a causa aumento di HFO, nos sa tambe cu e guera Ucraina y Rusia tambe a aumenta e prijs di gas mundialmente. Pero esey no ta kita afor cu WEB y ELMAR tin di brinda un servicio optimal na nos pueblo. Niun di e efectonan externo aki mester tin efecto riba nan servicio pa pueblo. Black out despues di tur e inversionnan cuantioso den tecnologia mester ta algo di pasado, y cu si e pasa mes, e no por ta na e cantidad aki cu nos a bin ta experienciando.

Durante tratamento di prespuesto ayera 7 november 2022 mi a exigi un investigacion den e casonan aki. Mi kier sa kico ta e rason di e blackoutnan y con ta bay evita mas den futuro. No por ta asina cu e profesionalnan den WEB ta keha riba tur krenchi cos y nos cuidadanonan no por reclama. Ta bastante preguntanan nos a ricibi di nos cuidadanonan y nos kier un fecha y decision ariba un investigacion den e compania estatal pa caba. Di parti di Fraccion di MEP nos ta haya cu a yega ora pa minister atende e caso aki cu man duro pasobra e ta perhudicando nos hendenan y specialmente esnan cu negoshi chikito y mediano. Mescos cu mester paga WEB y ELMAR tur fin di luna sino ta corta servicio, mescos nan tin di brinda servicio na esnan cu ta paga.

Por ultimo tocante e bracket y cobransa halto nos kier pa ELMAR resolve e asunto ey di otro forma. Berdad ELMAR a duna un areglo di pago pa esnan cu a haya un cobransa mas halto pa motibo di e dianan extra cu a wordo conta. ELMAR a admiti cu esey ta un eror di nan parti y cu pa e motibo ey entre otro ta brinda areglo di pago riba e suma extra cu a bini riba e cobransa. Pero nos kier pa nan mira cu si e suma extra ey ta bai wordo cobra riba e prijs di e bracket mas halto o prijs di e bracket mas abou. Segun mi pensamento e tin di wordo cobra den esun di mas abou di cual e cliente ta custumbra di haya su recibo y no esun mas halto cual ta pa motibo di ELMAR su dianan extra conta a laga e recibo subi asina tanto.