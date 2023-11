E enfoke primordial ora di drenta Parlamento ta pa por yega na solucionnan concreto y adelanto pa Pais Aruba, ora cu den momentonan crucial nos por laga ideologia partidista un rato y enfoca riba e totalidad. Esaki ta palabranan di Lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden ora cu a puntr’e riba e retonan y e prioridadnan cu ta existi actualmente, tanto den Parlamento como den Gobierno, pa loke ta fin di 2023 y inicio di 2024.

E ta bisa esaki ya cu por ehempel, ainda ora di atende Tripartiet of IPKO, e plataformanan unda cu Parlamento tin di ta representando Aruba, ainda por mira cu tin politica partidista ta wordo hunga cu no ta na beneficio di Aruba riba e nivel nan ey.

Riba cual nivel mester traha?

Ta importante pa Parlamento den e salidanan asina manera IPKO y Tripartiet ta uni, los di e ideologianan politico of partidista. Tin di concentra pa logra cosnan cu ta importante pa e futuro di Aruba den e momentonan ey. Bo logronan no lo ta pa e Gobierno actual so sino asta pa e Gobierno cu lo bini despues, cu kisas oposicion lo forma, a remarca.

Cual ta e prioridad pa Aruba na e momentonan aki?

“Aworaki Aruba ta den un dilema, un brug cu e tin cu crusa pa locual ta trata interes halto cu Hulanda a duna como straf, pa e debe di e pandemia. E debe aki di Afl. 916 miyon ta un debe cual interes lo bay pisa ariba e presupuesto di Aruba, y e crecemento economico cu Aruba ta drentando den dje despues di e pandemia. Un futuro cu ta mustrando bon apesar di e retonan financiero, bo ta mira economicamente Aruba ta creciendo.

Sinembargo, e interes halto pa fiansa di e Covid, tambe e debe redobla di e periodo di Gabinete Eman I y II, tin nos aworaki buscando un miho salida, bahando gasto, reformando, pa un finansas publico mas sano”, e parlamentario a declara.

Den esaki, cual ta e rol di Parlamento?

E rol cu Parlamento tin, ta pa controla, señala, pero tambe percura pa Gobierno tene na cuenta opinion di Parlamento. Y riba e nivel interparlamentario nos tin e rol di trata na yega na otro, convence otro y fiha un direccion comun cual ta pa nos Gobiernonan haya sosten o direccion. Den e caso unda nos ta topa Parlamentarionan Hulandes nos ta mustranan riba e echo cu entre otro Raad van State, algun professornan Hulandes tur ta di opinion cu e ‘boeterente’ no tawata necesario mirando cu Gobierno di Aruba ta cumpliendo cu e protocol y asta a entrega un presupuesto, cual ta bay den surplus.

Esaki ta nifica cu Gobierno di Aruba tin un maneho transparente, como tambe ta decisivo pa logra baha e gastonan di Pais Aruba, pa yega bek na un finansas publico stabiel y eficiente a remarca.

Si pa e fiansa aki di Covid Gobierno di Aruba logra haya un porcentahe hopi mas abao esey lo haci cu como pais nos lo recupera y baha nos debenan mucho mas lihe y lo por recupera economicamente mucho mas fuerte, asta lo por bay enfoca pa acopla e debe nacional cu ta caduca y busca miho interes pa esakinan tambe cu lo hiba nos na un capacidad mas grandi di por inverti den nos comunidad y e desaroyo cu ta falta pa logra, Hendrik Tevreden a expresa.

-Kico e ora RAft ta encera?

Fraccion di MEP ta contra e normanan cu tin den RAft actualmente, esakinan nos tin ampliamente splica den e preguntanan cu nos a manda pa Gobierno Hulandes por medio di Tweede Kamer, durante reunionnan di IPKO y reunionnan den Parlamento. Por cierto di cual ainda e proceso no a termina, como cu nos no a ricibi e contestacionnan manera cu ley ta remarca. E normanan den e ley lo strangula Aruba su economia, y lo limita e crecemento economico cu nos ta buscando.

Den e rapport di e sondeo cu a wordo haci riba e funcionamento di Rft na Sint Maarten y Corsou, a resulta den netamente loke nos a bin ta bisando: e normanan a strangula nan crecemento economico. Rft a stroba nan di crece y di por a tuma pasonan diligente na bienestar di nan desaroyo economico como pais, y a haci cu Sint Maarten y tambe Corsou a keda limita.

Aruba a tuma un paso pa sali di Covid adelanta y esaki a causa cu nos a drenta den un desaroyo turistico acelera y no ta cumbini nos pa permiti cu RAft awor ta tranca esey, a enfatisa, pasobra esey lo nifica cu tur nos esfuerso pa mantene cuponan di trabou na bida y reformanan cu a wordo tuma na nos pais como envano, a agrega.

– Ki pasonan mester wordo tuma pa asina finalisa aña 2023?

Lider di Fraccion di MEP ta di opinion cu ta husto pa nos den Parlamento, boga pa Parlamentarionan hisa e nivel y madura. Specialmente ora ta sali representa Aruba hunto riba e plataforma di Tripartiet, y di IPKO. Como pais e momentonan ey nos tin crece. Ningun persona cu ta biba pafo di Aruba por vota na Aruba. Nos no tin di purba di stroba otro. Nos tin di siña mantene e direccion cu nos a palabra pa mantene den reunionnan prome cu a sali di Aruba. Nos tin e deber como pais pa boga pa nos haya un miho interes den e debe cu Hulanda. E consehonan huridico ta na nos fabor y nos tin di para firme na e puntonan aki.

No ta pa nos partido nos ta haci’e, e ta pa e generacion cu ta sigui, pa nos pais. Nan tin derecho pa haya un Aruba financieramente stabiel. Nan tin di haya un Aruba cu ta bahando su debenan, y haya un Aruba cu ta cumpli cu e normanan stipula pa IMF y otro instancianan independiente “, a bisa.

Den bista cu ya caba ta yegando final di aña, e miho cos cu por sosode ta cu nos ta habri aña 2024 cu e pensamentonan aki, e madurez aki y di e forma ey sigur riba e plataformanan di Tripartiet y IPKO pero tambe den Parlamento pone Aruba prome, “no matter the cost”, Parlamentario Hendrik Tevreden a expresa.