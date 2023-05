Gerlien a bay pone presion den AVP y hay’e ta tira salto dilanti tur prensa diahuebs dia 20 di april. Y for di 20 april te cu awe, e no por papia mas ni bisa na cua banda e ta para. Gerlien a haya spreekverbod riba caso Avestruz. Dia 20 di April Gerlien a priminti na comunidad cu pronto e lo sali bisa si ta pro corrupcion o ta bay sali di AVP. Pero simannan ta bula y e no por keda cla di tuma un decision. E dilemma ta grandi. Pasobra cu si e keda e ta ancra su mes na e mentalidad di Old Boys y si e bay tin indicacion cu AVP lo haci su caminda dificil. Sinembargo ya caba tin dos hoben a bandona AVP, esta sra. Wever yiu di dfm Merry Wever ex minister di AVP y parlamentario Ryçond Santos do Nascimento.

Loke Gerlien a splica na prensa ta, cu Eman tin dos aña cu e no ta yega trabou y cu e ta esun cu ta haci e trabou como fractieleider pa Eman. Pero tocante corupcion Gerlien no ta tin algo concreto pa bisa, indicando cu e presion pa e no papia di e caso den publico ta grandi riba dje. Hasta por corda cu AVP no a invit’e pa atende cu reunionan ariba nivel di partido, ni tampoco lo a informe pa nada di loke ta trata interes di Partido na nivel di lidernan mientras cu e ta yuda Eman pa ta fractieleider. Pero si Eman a informa Baba Herde, y abogado Sjien Fat, pero no Gerlien. Contrario na sr. Santos do Nascimento cu a bisa cu e no ta acepta corupcion y no ta acepta pa keda keto, Gerlien si a keda keto y sigui e plan di Old Boys di AVP.

Esaki netamente no ta e politica cu nos kier mira mas. Nos ta spera cu AVP lo trece un cambio den nan directiva pa cu e direccion aki di hiba politica. Nos lo keda pendiente pa tende tambe kico e otro hobennan di AVP lo dicidi, esta cu nan lo dicidi pa sigui e Old Boys o scoge un partido nobo. Awor cu ya a pasa dos siman ta bay, nos tur lo keda pendiente pa sa si Gerlien lo kibra e silencio y lo para pa su mes y no keda wordo silencia, difama y humiya manera cu e mes a bisa cu e ta sinti den AVP.