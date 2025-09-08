Gobierno kier presenta rijkswet HOFA manera un paso logico despues di acuerdo cu Hulanda. Pero realidad ta cu Parlamento, e organo mas halto cu ta representa pueblo, e voz oficial di pueblo, a wordo buta un banda den e proceso.
Proceso pa robes
Den nos sistema constitucional e proceso ta cla: prome ta Parlamento, despues Gobierno di Reino. Aki a pasa pa robes. Gobierno a compromete su mes cu Hulanda prome, y despues a bin duna su Parlamento un copia. Den esaki, Eman ta manda e señal bon cla cu e tin un stempelparlement. Gobierno kier pa Parlamento bira nada mas cu un stempel cu ta haci y ratifica loke a wordo dicidi entre nan. Esaki ta un violacion di nos democracia.
Bestuurlijk akkoord no ta ley
Gobierno ta keda referi constantemente na e Bestuurlijk Akkoord di juni 2024. Pero un firma den nomber di ex-prome minister no por reemplasa mandato di pueblo. Bestuurlijk akkoord no ta riba ley! Solamente Parlamento por dicidi si un rijkswet ta hustifica of ta deseo di pueblo of no. Pues niun acuerdo entre Gobiernonan por forsa un Parlamentario vota PRO.
Continuacion di RAft
Na april 2024, RAft a wordo baha for di mesa. Pueblo a hala rosea di trankilidad y alegria pasobra un peso pisa di Den Haag a baha for di su lomba. Awor, un aña despues, HOFA ta subi riba mesa: un nomber nobo, pero mes esencia, supervision structural di Hulanda riba Aruba su finansa. Metemento pa torno na bo autonomia.
Peligro di HOFA
Institucional: e ta pasa riba Trias Politica y trata Parlamento manera stempel.
Politico: e ta limita e libertad di Gobierno di Aruba. Y ta crea un relacion di dependencia riba Den Haag.
Democratico: pueblo no a wordo scucha y Parlamento a wordo consulta despues cu e a concepto ya a wordo aproba y entrega.
Huridico: un consensusrijkswet por existi solamente cu aprobacion di Parlamento. Pero awor Parlamento a keda como espectador.
Un rotundo NO
HOFA no ta solamente un cuestion tecnico. Ta un menasa pa nos futuro. Aruba no mester sigui acepta acuerdo cu ta kita rol di Parlamento. “Sin aprobacion di Parlamento, no tin consensusrijkswet. E ‘no’ mester cla.” E ley HOFA no ta un aspecto solamente tecnico. E ta un menasa real riba nos autonomia y un paso bek atras pa nos libertad democratico financiero. Parlamento no por dobla bou di presion di acuerdo entre Gobiernonan. Parlamento no ta atene su mes na e mandato di Gobierno, sino e mandato di pueblo. Aruba tin di sinti cu tin un Parlamento cu ta defende su autonomia. Nos no por acepta cu via porta patras Hulanda ta tuma grip riba nos finansa y maneho. Nos tin di duna e señal cu solamente atraves di e caminda legal leynan ta wordo aproba sin mas.
Parlamento no mester entretene HOFA of puntra kico pa cambia riba dje. E contesta tin di ta cla y raspa: NO!