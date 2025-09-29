Aruba ta conoce supervision financiero desde 2015 pa medio di e ley LAft. E tawata un acuerdo entre gobierno di Aruba y Hulanda pa yega na un ley local, cu parlamento di Aruba ta pasa. Den e ley ta unda a determina e palabracionnan y normanan financiero haci entre Aruba y Hulanda. Pero awe ainda politiconan na Den Haag (Hulanda) kier cambia e sistema existente den un ley di Reino esta HOFA.
Un Rijkswet of ley di Reino, ta normal pa regla cosnan den Reino Hulandes, manera por ehempel nos nacionalidad Hulandes por medio di un paspoort. Pero pa bay na regla e finansas interno di Aruba, esey ta bay demasiado leu. Profesornan di ley ta yama esaki, abuso di e instrumento di ley. Mas ainda un ley di Reino no tin legitimidad democratico na Aruba. Esey kiermen cu ta Hulandesnan den Tweede Kamer solamente por vota riba e ley, y ta ministernan Hulandes tin di firma e ley, siendo cu ningun a participa na eleccion di Aruba corda pa wordo scogi te pa bay dicidi pa nos. Kende ta responsabel pa su cas, ta su propio doño toch. Imaginabo cu bo bisiña awor ta drenta bo cas y bisa bo kico bo por y kico bo no por pasobra e no kier.
Awo nos tin un debate, di kende a firma o laga. Segun ami, nos tin di mira mas leu enbes di pleita entre nos mes. Dicon Hulanda kier tanto poder riba e ader principal di nos pais, esta su finansas?
Si Aruba tawata den bancarota, mi por comprende e rasonamento aki. Si Aruba lo ta tin debe cu Hulanda so y no ta paga nan, mi por comprende esaki. O cu si nos situacion financiero tawata asina malo, nos economia tawata den cora y nos no tin modo di saca cabes for di awa, mi por bay un debate cu e pensamento ey. Pero tur rapport ta prueba cu Aruba ta mas prospero cu nunca. Nos tin tres presupuesto financiero cu surplus tras di otro. Nos desempleo ta mas abou (4.3%) cu e ultimo decadanan y nos debe nacional a wordo baha tres aña prome cu tempo pa yega 70%. Di otro palabra, no tin un base logico pa hustifica e inhusticia aki.
HOFA lo bay mina nos derecho democratico. Si nos 21 parlamentarionan acepta HOFA, Den Haag lo impone su regla riba nos presupuesto. Nan lo ta heer en meester. E ora nos lo tin di evalua cu si eleccion na Aruba ta necesario ainda. Cu HOFA nos no ta bay 39 aña bek atras, prome cu Status Aparte. Pero nos ta bay bek na e epoca unda cu nos tin di bisa, ja baas.
HOFA no ta democracia, ni tampoco supervison, pasobra esey tin caba. HOFA ta nos poder autonomo entrega, na cambio di interes abou. Un Arubiano lo bisa no na HOFA, al krijg ik geld mee!