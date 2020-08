Hendrik Tevreden (MEP): Reunion segunda tanda cu Minister Marisol tin di sigui

No ta un secreto publico cu fraccion di POR a yama reunion publico pa baha nan minister. Como partner den coalicion RED y MEP a duna sosten pa fraccion di POR yama e reunion pa kita confiansa den nan minister actual di Infrastructura Marisol Lopez-Tromp. Tin di splica cu mester tin tres firma pa cualkier reunion por keda yama y fraccion di POR tin 2 parlamentario so.

Den e reunion cu a wordo yama, den e prome tanda e minister en cuestion a bini cu algun acusacion basta pisa contra su colega minister Bikker, y a laga sa cu e tin mas acusacionnan pendiente pa e segunda tanda. Cu e acusacionnan cu e minister a trece dilanti ta berdad of no, tin di wordo averigua, mirando cu parlamento no a ricibi tur e documentonan al respecto. Tampoco ta cla pa Fraccion di MEP cu si e minister a entrega keho ariba e acusacionnan cu e a trece dilanti den sala di Parlamento.

Fraccion di MEP a dicidi caba basa riba e acusacionnan cu e minister a trece dilanti, cu tin di yama un reunion pa atende e puntonan di corrupcion treci dilanti. Pero tambe lo atende cu e minister Infrastructura riba otro problemanan cu tin andando den su ministerio.

Continuacion segunda tanda

E segunda tanda di e reunion tin di continua. No por ta asina cu e acusacionnan aki ta keda den laira. Parlamento no ta solamente scucha pero lo atende cu esakinan tambe. Alabes mester bin claridad di parti POR si di nan banda minister Marisol ta keda o mester bay.

Fraccion di POR a pidi na presidente di Parlamento pa schors e reunion mirando cu POR a pidi pa un ultimo intermediacion di parti nos Prome Minister y cu nan kier espacio pa e minister en cuestion sinta cu Prome Minister pa mira cu si su persona lo por yuda POR sali di e impasse. E resultado di e intermediacion aki, lo tin di bira conoci den e dianan nos dilanti.

Den prome tanda mi a scohe pa scucha publicamente kiko ta e puntonan nobo, los di no por traha cu e minister, cu parlamentarionan Dellanire Maduro y Alan Howell lo a trece como hustificacion pa nan desconfiansa en contra e minister. Pero na mi opinion esaki no tawata mucho cla y loke nan a presenta como argumento tin di wordo clarifica den e segunda tanda pa por respalda nan ponencia mas mihor.

Constitucion

Si bo mira e impasse di un manera ‘zakelijk’ bo lo ta di opinion cu constitucionalmente fraccion di POR tin rason. Den caso ora ta trata di un minister, cu ta wordo apunta pa un partido esnan cu a apunte por kita nan confiansa den dje como minister y lo por apunta un otro na su lugar.

Un minister no ta un representante di pueblo, igual na un parlamentario, pero un minister ta keda apunta pa eherce un trabou cu tin di ta den liña cu su gabinete y e programa di gobernacion. Si esaki no cana asina, constitucion ta brinda parlamento e espacio pa por entrega un mocion di desconfiansa pa asina por cambia un minister.

Crisis

Nos ta den un crisis global, y esaki sigur a afecta Aruba hopi duro. Awor mas cu nunca mester tin seriedad y un gobierno solido pa por maneha e crisis aki. Interes general mester prevalece riba cualkier interes di un partido of interes personal. Den e momentonan aki no por permiti gobernacion tranca pa motibo cu no por traha den ministerraad, o cu un partner den coalicion no ta riba mesun liña internamente.

Di otro banda en bista cu si un minister ta remarca cu tin corupcion of fraude serca otro minister, e tin di haci esaki conoci y tambe entrega un caso cu e pruebanan cu e a acumula pa investigacion cuminsa. Si e no haci esaki, e ta haci su mes complice y no ta cumpliendo cu bon gobernacion, y mes momento ta stroba pa Parlamento por haya e informacion den su rol di control cu e ta hiba riba gobierno.

Parlamento tey pa garantisa cu e investigacion ta wordo haci, cu of sin e minister, manera ta ancra den Constitucion.

Conclusion

Segunda tanda di e reunion publico mester tuma lugar dentro di poco alabes basa riba e acusacionnan cu minister Marisol a haci, Parlamento lo yama un otro reunion tambe riba corupcion. Esaki ta sumamente importante y necesario y lo brinda e posibilidad pa trece tur documento y prueba padlilanti. Minister Lopez Tromp por substancia su acusacionnan y mes momento minister Bikker por reacciona riba e acusacionnan haci durante e reunion. “Asina tur dos banda di medaya ta wordo duna na Parlamento y pueblo, pa verifica cu si e acusacionnan tin base of ta bashi”, Parlamentario Tevreden a termina bisando.

