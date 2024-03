Parlamentario Tevreden ya di 2021 a bisa gobierno pa nan traha duro pa logra hunto cu FIFA e turf pa veldnan di futbol na Aruba. Y sigur e veld di e campeonnan di Dakota tambe lo ta den e areglo aki.

Tevreden ta hopi satisfecho cu gobierno ta prepara y ekipa clubnan na Aruba pa por brinda mihor calidad di veldnan pa deporte en general. E ta un apoyo y cooperacion cu ta necesario pa nos hobennan por practica deporte.

Pa e parlamentario, esaki ta nifica cu e oportunidad cu Centro di Bario y Deporte Dakota lo mira veld di yerba den e tempo nos dilanti. Y ta spera cu mas veld tambe por haya esaki.

Centro di Bario y Deporte Dakota ta un di e clubnan cu mas tanto mucha tin cu ta haci uz o di e tereno pa practica futbol. Di teamnan baby te pa division di honor, dunando asina tur edad e oportunidad pa practica deporte y asina mantene nos hobennan for di mal caminda.

Tambe Dakota ta un di e clubnan cu mas aña di existencia na Aruba mirando cu a caba di celebra 7 aña di existencia algun luna atras.

For di 2017 caba den parlamento a scucha AVB riba e tema aki y ta mira cu awor tin luz den horizonte. Ta spera cu minister di deporte finalisa e proceso aki den forma positivo y pa gobierno cumpli cu Centro di Bario y Deporte Dakota pa drecha e tereno cu turf, esta yerba artificial. Asina nos muchanan por sigui practica e deporte di futbol y e lo ta un muestra di aprecio grandi na tur miembro, hungador, habitantenan y simpatisadornan di S.V. Dakota y e bario di Dakota den gran forma.

Nos ta spera di por experiencia e realisacion aki y cu esaki no lo keda na solamente un soño, Parlamentario Tevreden a expresa.

Finalisando, Tevreden ta desea hopi exito tambe na e directiva nobo di Centro di Bario Dakota cu tin e retonan dilanti pa Club sigui avansa.

“Nos ta mira e avance y e bario ta disfrutando cu nos club ta casi casi unda nos tur kier pa e ta. Mi ta spera cu e directiva keda transparente, responsabel y dedica na e trabou cu a ser encomenda na nan pa logra metanan grandi pa e bario di Dakota en general”, a agrega.