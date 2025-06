Parlamentario di Fraccion di MEP Hendrik Tevreden, a entrega un serie di pregunta serio relaciona cu e ley di presupuesto supletorio 2025.

“Mientras Aruba ta pasa un periodo di mehoracion economico, esnan mas vulnerabel den nos comunidad ta kedando for di e panorama. E gobierno di AVP/FUTURO no tin vision riba desigualdad social, no tin niun atencion pa mama soltero den e maneho di Minister Wyatt-Ras, nada riba cuido structural pa adictonan y bienestar di nos hubentud,” segun Parlamento Tevreden.

Tevreden, cu semper ta defende bienestar social y tawata un empuhe grandi pa Aruba por a realisa e Social Crisis Plan, e plan social mas completo y extenso riba e tereno social cu Aruba a conoce, a expresa su preocupashon cu e gobierno no ta sigui e mes nivel di compromiso. Despues di a repasa e presupuesto supletorio, fraccion di MEP a entrega casi 900 pregunta critico na e gobierno actual, entre otro tocante:

Falta di apoyo pa e Centro Ortopedagico;

Situacion deplorabel den e instituto di detencion KIA;

E riesgo cu e programa di UNICEF no ta continua y;

Falta di sosten financiero pa sigui cu e fundacionnan cu a yuda Aruba durante e plan di crisis social di 2018 te cu 2021 y cu entrante 2022 mester forma structuralmente parti di presupuesto di Pais Aruba.

“Recientemente durante Long Table, nos por a aprecia cu Wind Creek Hotel a haci un donacion generoso di 100 mil dollar na Stichting Hunto, e fundacion cu awor ta na cabes di cuido y ayudo pa adictonan di substancia den nos comunidad. Ta sorprendente cu ta partner priva, manera Wind Creek ta dispuesto pa haci un donacion di 100 mil dollar pa cuido activo y pa yuda cu adictonan ambulante entre otro (‘bemoeizorg’), mientras cu gobierno mes no a presupuesta nada pa esaki. Pero pio ainda, nan a dicidi pa corta Afl. 731 mil cu tabata destina pa e Fundacion aki. Con nos por bisa cu e gobierno AVP/FUTURO ta tuma su responsabilidad social serio den nos pais?”

Parlamentario Tevreden ta exigi transparencia total for di e ministernan, specialmente Wyatt-Ras, Dowers y Eman ora ta trata husticia social, combati pobresa y mehora di calidad di bida di nos hendenan mas vulnerabel. “No por ta asina cu aña pasa bo ta papia tocante e mes grupo aki, y awe, den bo posicion como minister bo ta kita presupuesto for di nan”, Tevreden a conclui.